В ЦРУ отреклись от связи «гаванского синдрома» с российскими спецслужбами

Понятие «гаванский синдром» появилось в 2016 году после того, как ряд сотрудников американских дипмиссий на Кубе начали жаловаться на непонятное ухудшение здоровья Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Специалисты ЦРУ США пришли к выводу, что большинство случаев так называемого гаванского синдрома могут быть объяснены естественными причинами и не имеют связи с действиями российских, кубинских, китайских или еще каких-либо спецслужб.

Такая информация, по утверждению сразу нескольких американских СМИ, включая NBC, содержится в подготовленном накануне промежуточном отчете рабочей группы ЦРУ, которая занималась изучением упомянутого синдрома.

Само понятие «гаванский синдром» появилось в 2016 году после того, как ряд сотрудников американских дипмиссий на Кубе и в Китае начали жаловаться на непонятное ухудшение здоровья: у них отмечались головные боли, головокружение, нарушения вестибулярного аппарата, расстройства слуха и зрения, проблемы с памятью и прочее. В начале этого года появились сообщения о случаях «гаванского синдрома» в американских диппредставительствах в Европе.

Рабочая группа ЦРУ, которая была создана после первых же случаев непонятных недомоганий среди американских дипломатов и шпионов, самым подробным образом изучила все данные. Естественно, что основной версией происходящего было вмешательство враждебных структур, воздействующих на сотрудников дипмиссий с целью получения разведданных.

Однако в ЦРУ пришли к выводу, что подавляющее большинство случаев «гаванского синдрома» объясняются естественными причинами.

– Их можно объяснить состоянием здоровья, в том числе не диагностированными до того заболеваниями, а также природными или техническими факторами, – говорится в отчете.

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден довольно ядовито прокомментировал результаты работы своих бывших коллег.

– Авторам 36 тысяч яростных статей, которые раздували тайный заговор коммунистов по высасыванию и заражению наших драгоценных телесных жидкостей – что, возможно, заслуживало большего скептицизма, – вероятно, следует сделать паузу и подумать о том, как их работа повлияла на дискурс, – написал Сноуден в Twitter.

А вот группа жертв «гаванского синдрома» уже осудила ЦРУ за промежуточный доклад, увидев в нем нежелание спецслужб проводить дальнейшее расследование.