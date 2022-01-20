Жертв «гаванского синдрома» разочаровали выводы ЦРУ о непричастности к нему «враждебных сил»

В США жертвы "гаванского синдрома" не удовлетворены результатами расследования ЦРУ. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Американский телеканал NBC заявил, что многие жертвы «гаванского синдрома» разочарованы итогами расследования ЦРУ. Об этом телеканалу рассказали шесть человек, ознакомленных с результатами этого расследования.

Как рассказали телеканалу источники, в ЦРУ сделали заключение, что «гаванский синдром», которому оказались подвержены американские дипломаты и разведчики, не является частью кампании «враждебных сил».

Напомним, так называемый «гаванский синдром» —это совокупность ряда неврологических симптомов, включающих головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом. Впервые проявления «гаванского синдрома» наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване. Впоследствии «гаванский синдром» выявляли у американских дипломатов в ряде других стран, в частности, в Германии и в Вене. Высказывалась версия, что дипломатов подвергали «акустической атаке».

ЦРУ расследовало серию инцидентов и пришло к выводу, что к первому возникновению «гаванского синдрома» у 40 американских дипломатов на Кубе в 2016 году могут быть причастны иностранные граждане, но в сотнях других случаев этому были другие правдоподобные объяснения.

Телеканал обратился за комментариями в ЦРУ, но ведомство отказалось дать какую-либо информацию.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в США требовали отомстить России за проявления «гаванского синдрома» у американцев.