В США потребовали отомстить России за появление "гаванского синдрома" у американцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер считает, что необходимо отомстить России за проявление «гаванского синдрома» у американцев.

Киллмейер напомнил о недавнем случае данного заболевания у одного из сотрудников Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), который сопровождал главу ведомства Билла Бернса в ходе поездки в Индию. По его словам, случаи недомогания у американских госслужащих за рубежом, называемые «гаванским синдромом», появляются не без «вмешательства извне».

«Консенсус состоит в том, что в этих атаках виновата Россия … Для нападения, вероятно, используется оружие с направленной энергией», - заявляет колумнист.

Как он считает, Россия бросает вызов США и ставит перед Вашингтоном вопрос о том, как реагировать на подобные меры. По его мнению, американская сторона находятся в затруднительном положении. Обозреватель указывает на то, что руководство страны собирает доказательства и пытается понять механизм, который провоцирует недомогание у американских граждан.

«Каждый день промедления с ответом приводит к тому, что все больше граждан США страдают от этой болезни … Безопасность наших сотрудников по всему миру должна быть превыше всего», - добавляет он.

Напомним, ранее сообщалось, что государственные служащие и дипломаты США в Вене в текущем году испытывали недомогания, которые по симптомам оказались схожи с тем, что наблюдались у американских дипломатов на Кубе начиная с 2016 года и стали известны как «гаванский синдром».