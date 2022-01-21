Time сгустил над Байденом тучи

Из туч идет дождь, заливая стол и лежащие на нем папки

Американский журнал Time разместил на обложке картинку с изображением президента США Джо Байдена, который сидит на своем рабочем месте и задумчиво смотрит на собравшиеся над его головой тучи. Из туч идет дождь, заливая стол и лежащие на нем папки с надписями «Инфляция», «Путин», «Трамп-2024» и другие. За спиной президента мокнут картонные коробки с экспресс-тестами на коронавирус. Подпись к коллажу гласит - «Первый год».

Тему обложки в издании продолжает статья с красноречивым названием «Как администрация Байдена сбилась с пути».

Большой материал подводит итоги первого года правления Джо Байдена (инаугурация президента состоялась 20 января 2021 года), и вывод напрашивается однозначный: Байден - один из самых непопулярных лидеров за всю историю Америки.

По сути, в рейтинге президентов США он занимает второе место с конца, уступая лишь своему предшественнику и непримиримому оппоненту Дональду Трампу. Рейтинг одобрения Байдена к концу годичного срока составляет 40%, Трамп же к этой дате пришел с 38%.

Защитники и соратники Байдена утверждают, что их лидеру довелось управлять страной в очень тяжелое время: пандемия, связанный с ней кризис, инфляция, падение экономики, ухудшение международной обстановки и прочее. Однако простых американцев эти разговоры не очень-то трогают: они видят, что происходит вокруг, чувствуют на себе последствия кризиса и, естественно, во всем винят власти.

И действительно: инфляция в стране достигла 7% – это наибольший показатель за последние 30 лет, на столько же выросли цены в потребительском сегменте, ударив по карману простых людей, особенно в сегменте топлива и продуктов.

Масштабный экономический план, который администрация Байдена пытается протащить с первого дня его президентства, призванный обеспечить стабильный рост экономики страны, не принят до сих пор.

Серьезное достижение – создание 6,5 миллиона рабочих мест и серьезное снижение безработицы в стране – полностью нивелировалось ростом цен на товары и услуги.

Вывод войск из Афганистана послужил темой для разговоров об ослаблении США на международной арене, масла в огонь добавляют и безрезультатные переговоры с Россией.

План по борьбе с пандемией тоже далек от завершения. Идея Байдена об обязательной вакцинации либо еженедельном тестировании на коронавирус отклонена Верховным судом США. Несмотря на значительные успехи в деле вакцинации, серьезно снизить нагрузку на систему здравоохранения пока так и не далось – во всем оказались виноваты сначала штаммы «дельта», а затем «омикрон».

В общем, прорывов не видно, страна продолжает погрязать в проблемах, а вина за все, как обычно, перекладывается на плечи действующей власти, теряющей сторонников.

– В период исторического кризиса фигура президента уменьшилась, он реже, чем его предшественники давал интервью и пресс-конференции. Избиратели широко сомневаются в его способностях, а ведущие демократы приватно признают, что общественность теряет веру в его лидерство, – резюмирует Time.