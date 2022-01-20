Трамп обвинил Байдена в запланированных вопросах на пресс-конференции

Kто-то считает, что вся конференция Байдена действительно подготовлена по сценарию, другие же утверждают, что при Трампе было не лучше Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с обвинениями на действующего главу государства после проведения конференции, на которой Джо Байден отвечал на вопросы журналистов.

Трамп подметил, что журналистов, задающих вопросы, Байден выбирает сам, а затем просто зачитывает с листа заранее подготовленные ответы.

– Почему Байден выбирает репортера из списка, получая во всех случаях мягкие вопросы, а затем читает ответ? Мне бы этого никогда не позволили, да и не пришлось бы, – привело на своей странице в Twitter заявление Трампа издание Insider Paper.

По словам экс-главы Белого дома, ему бы никогда даже в голову не пришло организовывать встречу с прессой в подобном формате.

Пресс-конференция Джо Байдена продолжалась немногим более полутора часов. В ходе встречи лидер государства действительно вначале вызывал журналистов, а затем читал ответы на их вопросы. Правда, ближе к концу встречи он начал принимать реплики от тех, кто поднимал руку.

Мнения пользователей соцсетей по данному вопросу разделились, кто-то считает, что вся конференция Байдена действительно подготовлена по сценарию, другие же утверждают, что при Трампе было не лучше.

– Это все сценарий.

– Все политики марионетки СМИ.

– Ну да, Трамп бы просто болтал какую-то сумасшедшую ерунду, а потом еще 6 часов размещал в соцсетях разные нелепости.

Но с последним предположением можно поспорить: Facebook и Twitter пожизненно заблокировали аккаунты Трампа.

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