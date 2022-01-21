В Подольске задержан полковник полиции: «Случайно выстрелил в голову жене»

Сейчас следствие проверяет версии Фото: Олег ЗОЛОТО

Подмосковные следователи разбираются в странной истории с участием офицера полиции. В ночь на пятницу, 21 января, из квартиры полковника Кулдошина пришлось госпитализировать его супругу. С ранением в голову.

- Полицейский сообщил, что случайно выстрелил в супругу из травматического пистолета, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - По его словам, ночью он попытался почистить оружие и произошел выстрел.

Пуля угодила супруге полковника (женщина также служит в полиции, в звании лейтенанта) в затылочную часть черепа.

При этом мать раненой, живущая с супругами в одной квартире, заявляет, что накануне дочь и зять поругались. Сейчас следствие проверяет версию, что полковник мог выстрелить из травмата и не случайно. Кулдошина допрашивают. А вот к его жене врачи сотрудников СК пока не допускают. Она в реанимации.

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