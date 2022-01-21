Депутат Евгений Попов: На Украине есть с кем разговаривать

Депутат Евгений Попов. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

- Можно поздравить с новым статусом? – позвонил я старому знакомому.

- Спасибо. Мы с тобой, конечно, улыбаемся и немножко иронизируем по этому поводу, но работа предстоит серьезная. Самое главное, что в рамках своей компетенции заместителя сопредседателя группы межпарламентского сотрудничества мы сформировали 61 группу. Привлекают внимание те страны, которые имеют недружественные нам режимы. С ними мы возрождаем вместо групп дружбы группы сотрудничества – с Британией, Прибалтикой, США и нашей любимой с тобой Украиной. Ну а чего, там есть с кем говорить.

- Например?

- То, что первое приходит на ум – это партия Медведчука, силы, которые откололись от Оппозиционного блока, это разрозненные политики по всей стране, Партия Шария, чьи представители в местные советы вошли. Мы же не собираемся разговаривать, например, со «Слугой народа», хотя там тоже есть депутаты, которых повыгоняли из этой партии, но они по-прежнему в Верховной Раде.

- А о чем с ними можно разговаривать?

- Перво-наперво – о сохранении русского языка. Изменить законодательство мы едва ли сможем. Но мы способны донести свою позицию через людей, которые нормально, сдержанно относятся к России, которые – за равноправный диалог. Нельзя терять возможность для диалога вообще. Парламент – эта такая мощная возможность для «мягкой силы», которую необходимо использовать.

- К кому первому обратишься, если не секрет?

- Такие переговоры, сам понимаешь, любят тишину.

- Конечно, там же сразу всех, кто будет с тобой контактировать, в зрадники запишут.

- Да, поэтому какие-то контакты будут официальными с письмами на бланках, какие-то будут выстроены сугубо на личных отношениях с теми людьми, которые по-прежнему сохранили разум и более менее адекватное отношение. И Володин правильно сказал – это не парламентский туризм, не турклубы, Это нормальный рабочий инструмент «мягкой силы» России.