Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 января 2022 12:25

Шойгу с английской вежливостью ответил коллеге из Лондона

В письме он заметил, что возможность конструктивного диалога "была продемонстрирована сторонами в ходе визита российской делегации в Лондон в 2013 году"
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (19)Комментарии (19)(19)
В своем ответе Сергей Шойгу с английской вежливостью к британскому коллеге подтвердил готовность "обсуждать все актуальные вопросы безопасности"

В своем ответе Сергей Шойгу с английской вежливостью к британскому коллеге подтвердил готовность "обсуждать все актуальные вопросы безопасности"

Фото: Министерство обороны РФ

- Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу в письме главе оборонного ведомства Великобритании Бену Уоллесу, отвечая на его приглашение посетить Лондон.

В своем обращении Сергей Шойгу напомнил Бену Уоллесу, что "возможность конструктивного диалога была продемонстрирована сторонами в ходе визита российской делегации в Лондон в 2013 году", где проводились переговоры министров обороны и иностранных дел в формате "2+2".

Выходит, что последние 7 лет ничего конструктивного в отношениях двух военных ведомств просто не было.

В своем ответе Сергей Шойгу с английской вежливостью к британскому коллеге подтвердил готовность "обсуждать все актуальные вопросы безопасности".

- Основываясь на принципах взаимности, российский министр предложил британскому коллеге провести переговоры в Москве, в любое удобное для него время, - уточнили в Минобороны.

Армия и безопасностьКАРТИНА ДНЯ