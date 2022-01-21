Шойгу с английской вежливостью ответил коллеге из Лондона

В своем ответе Сергей Шойгу с английской вежливостью к британскому коллеге подтвердил готовность "обсуждать все актуальные вопросы безопасности" Фото: Министерство обороны РФ

- Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу в письме главе оборонного ведомства Великобритании Бену Уоллесу, отвечая на его приглашение посетить Лондон.

В своем обращении Сергей Шойгу напомнил Бену Уоллесу, что "возможность конструктивного диалога была продемонстрирована сторонами в ходе визита российской делегации в Лондон в 2013 году", где проводились переговоры министров обороны и иностранных дел в формате "2+2".

Выходит, что последние 7 лет ничего конструктивного в отношениях двух военных ведомств просто не было.

В своем ответе Сергей Шойгу с английской вежливостью к британскому коллеге подтвердил готовность "обсуждать все актуальные вопросы безопасности".

- Основываясь на принципах взаимности, российский министр предложил британскому коллеге провести переговоры в Москве, в любое удобное для него время, - уточнили в Минобороны.