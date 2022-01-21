Национальный космический центр в Москве построят в 2023 году

На участке примерно в 90 гектаров главным сооружением станет комплекс зданий Национального космического центра общей площадью порядка 250 тысячи квадратных метров

На западе столицы в Филёвской пойме продолжается строительство Национального космического центра (НКЦ). Этот совместный проект «Роскосмоса» и правительства Москвы выполняется по поручению президента России Владимира Путина. Фишкой нового квартала на месте бывших корпусов космического научно-производственного центра имени Хруничева станет 47-этажная башня со шпилем высотой 288 метров.

Сегодня, 21 января, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин осмотрели строительство комплекса зданий НКЦ.

«Несмотря на пандемию, развитие города не останавливается, - сказал Собянин. - Здесь, на территории Хруничева, реализуется крупнейший в Москве проект по созданию научно-технологического кластера, который включает в себя производственные, научно-исследовательские, образовательные корпуса. Около 2 миллионов квадратных метров - мощность этого объекта, включая реконструкцию и создание новых корпусов. Центром всей этой территории, конечно, станет научно-космический центр, который возводится совместно с «Роскосмосом».

По его словам, уже построена большая часть монолита будущего комплекса- шестиэтажные корпуса. Специалисты приступили к возведению высотки. «Построено семь этажей, и с темпом примерно три-пять этажей в месяц мы будем возводить дальше, - уточнил мэр. - Так, чтобы в 2023 году передать этот объект «Роскосмосу» под освоение и будущее заселение».

ЧТО СДЕЛАЮТ

На участке примерно в 90 гектаров главным сооружением станет комплекс зданий Национального космического центра общей площадью порядка 250 тысячи квадратных метров. В нем разместятся основные компании ракетно-космической промышленности – центральный офис и ситуационный центр Госкорпорации «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия, разбросанные сейчас по всей Москве.

Кроме того, в НКЦ откроются:

- современный образовательный комплекс;

- молодежные конструкторские бюро;

- центр поддержки бизнеса;

- выставочные галереи;

- центр диверсификации производства.

Рядом появятся общественные пространства, экспозиции под открытым небом и фонтаны.

«В Национальном космическом центре будет создано порядка 20 тысяч рабочих мест, - сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. - Мы рассчитываем собрать, действительно, потенциал самых разных наших предприятий для трансфера технологий».

Одновременно сохранят производственный комплекс центра имени Хруничева, который займёт площадь порядка 50 гектаров. По соседству откроется новый научно-производственный кластер особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Его резидентами станут высокотехнологичные предприятия, включая подрядчиков «Роскосмоса».

Кроме того, часть земель отдадут под социальные проекты и строительство жилых домов для переселения местных жителей по программе реновации.

ФИШКА

Главным зданием НКЦ будет высотная треугольная башня, напоминающая ракету на стартовой площадке. Этот небоскрёб с фасадом из стекла и тонких алюминиевых пластин соединят с длинным корпусом, разделённым на несколько блоков – «клавиш». По зданию можно будет пройти по сквозной галерее, символизирующей ленту времени с рассказом об истории освоения космоса.

«В Национальном космическом центре готовы основные конструкции восьмого этажа высотной части, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Кроме этого, завершается монтаж металлических конструкций галереи. Для НКЦ мы заказали уникальное оборудование. К примеру, здесь появятся 74 лифта в малоэтажной части, а в высотной – 13 двухэтажных лифтов, которые смогут забирать пассажиров сразу с двух этажей одновременно».