Выпал с девятого этажа и вернулся в квартиру: 24-летний мужчина чудом выжил в Москве

Hакануне падения молодой человек ругался по телефону со своей девушкой. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве - свежая история чудесного спасения. Жительнице многоэтажки в Погонном проезде (восток Москвы) позвонила соседка. Говорит: в подъезде ваш брат сидит, весь поцарапанный какой-то. Женщина удивилась - только что слышала его голос в комнате, из квартиры он не выходил.

Но в подъезде действительно обнаружила брата. 24-летний парень признался: он только что выпал из окна. Сестра ему сразу не поверила - живут-то на девятом этаже. Но молодому человеку на глазах становилось плохо. Женщина вызвала скорую помощь.

- Как успел подтвердить врачам Дмитрий Г., он действительно вывалился из окна и упал прямо на кусты, которые за последние дни серьезно занесло снегом, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Сумел сам встать, вернуться в подъезд и подняться на лифте.

Впрочем, бесследно падение с такой высоты для парня не прошло. Повреждены внутренние органы. Москвича спасают в реанимации.

По словам сестры, она слышала, как накануне падения Дмитрий ругался по телефону со своей девушкой.