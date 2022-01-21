СК России заявил о незащищенности российских граждан в Донбассе

Донецк. Местный житель держит осколок снаряда и пули, найденные во дворе своего дома в поселке шахты "Трудовских" Петровского района. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Следственный комитет России собрал сотни свидетельств "искалеченных жизней" русскоязычных граждан, за которые пока никто не ответил даже по международным законам.

- С начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины ведомство возбудило более 400 уголовных дел, связанных с преступлениями против мирных граждан. Установлено несколько десятков лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому, и мы продолжаем фиксировать факты преступных действий, — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Представитель СК России подчеркнула, что за восемь лет украинские военные убили и покалечили сотни граждан на территории Донбасса, и назвала проблему бесправия русскоговорящего мирного населения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик "очевидной и требующей конкретных решений".

Напомним, в декабре прошлого года Сергей Шойгу дал точную оценку развитию событий на Донбассе: "На Украине не мы помогали им, начиная с 2000-х, самим последовательно бить свои горшки, разрушая страну. И слава Богу, что под руководством нашего Президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика — украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США — прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, — уверяю, никому бы мало не показалось. Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром. Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях".