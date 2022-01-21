«Американцы обожают наш фруктовый лед»: Экспорт мороженого из России в США вырос в три раза

По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году экспорт мороженого из РФ в США вырос в 3,1 раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАШЕН - ЗНАЧИТ, СУПЕР!

Леди и джентльмены! Вот вы там у себя за океаном без устали твердите, что мы хотим войны. Но посудите сами – разве могут быть агрессивными люди, которые кормят вас таким прекрасным, нежным айс кримом?

И если по каким-то вопросам мы с Америкой расходимся, то здесь единодушны: российское мороженое – просто супер! По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году экспорт мороженого из нашей страны в Соединенные Штаты вырос в 3,1 раза. Именно в Америку теперь поставляется треть всего российского мороженого, которое идет на экспорт.

- Особенным спросом у американцев пользуются российские фруктовые льды, - отмечает Наталья Уткина, заместитель генерального директора Союза мороженщиков России. - Кстати, экспорт российского мороженого постоянно растет - как в дальнее зарубежье, так и в страны СНГ.

Прошлый год в этом плане стал особенно успешным. Таможня рапортует: по предварительной информации, общий экспорт мороженого из России в 2021 году вырос на 49,8% - наши производители заработали на этом $84,5 млн. Это если в деньгах. В «натуральном выражении», рост тоже серьезный: мы отправили за границу больше 32,8 тысяч тонн мороженого - на 26,5% больше, чем в 2020-м. Причем наше мороженое знают и любят даже в самых экзотических странах.

- Например, вологодское мороженое поставляется в Нигерию, Сенегал, Кот д’Ивуар, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, - перечисляет kp.ru Людмила Маницкая, председатель совета Молочного союза России.

ВКУСНО, НЕДОРОГО, НАДЕЖНО

Почему же наше мороженое так популярно за рубежом? В Молочном союзе называют несколько причин.

1. Высокое качество

- Ведущие предприятия, на которых мы часто бываем с инспекционными поездками, оснащены самыми современными технологиями и оборудованием, продвинутыми системами обеспечения и контроля качества, - не без гордости рассказывает Людмила Маницкая.

2. Разумная цена

- Предположу, что российское мороженое относительно доступно по цене благодаря курсу российского рубля относительно мировых валют, - говорит эксперт.

3. Репутация наших производителей

- Мы достаточно северная страна с большими традициями как производства, так и потребления настоящего мороженого. Мы знаем толк в этой продукции, поэтому нам доверяют. Мороженое может стать одним из наших самых узнаваемых национальных «брендов» в мире, - уверена Людмила Маницкая.

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