Ходченкова отметила 39-летие на Мальдивах в отеле стоимостью 200 тысяч рублей в сутки

Светлана Ходченкова 21 января отпраздновала 39-летие. Фото: Инстаграм.

Светлана Ходченкова 21 января отпраздновала 39-летие. День рождения актриса отметила на своих любимых Мальдивах. В Инстаграме она поделилась с поклонниками яркими кадрами своего праздника: море, солнце, зеленые пальмы - идеальное место для того, чтобы встретить новый год своей жизни.

Актриса не рассказывает, с кем она проводит отпуск. Но, скорее всего, это ее любимый человек: кто еще мог подготовить для нее сюрприз и украсить ее комнату с такой любовью! В сторис Ходченкова показала свое «идеальное утро». Светлана сняла видеоролик прямо из кровати, запечатлев окно, украшенное шариками и гирляндой с надписью «С днем рождения» - причем на русском языке. Судя по всему, кто-то специально позаботился о том, чтобы привезти с собой из России все, что нужно для праздника, и с утра пораньше порадовал звезду экрана.

Человек, с которым актриса отдыхает на Мальдивах, с утра устроил ей сюрприз. Фото: Инстаграм.

В Инстаграме Светлана поделилась еще парой снимков: один из них запечатлел актрису, сидящую в бикини в плетеном кресле у бассейна. Вечером, принарядившись, Ходченкова отправилась праздновать в ресторан. От отеля ей преподнесли шоколадный торт, но, глядя на стройную фигуру Светланы, сомнительно, что она попробовала хотя бы кусочек.

От отеля Светлане преподнесли шоколадный торт. Фото: Инстаграм.

Ходченкова остановилась в одном из лучших отелей Мальдив - Waldorf Astoria Maldives. Пребывание в нем обходится примерно в 200 тысяч рублей в сутки. Светлана поселилась на вилле, расположенной на пляже, и укрытой от солнца густыми тенистыми джунглями. В распоряжении красавицы – дом площадью 234 квадратных метров, собственный бассейн и прямой выход на пляж. На вилле есть роскошная гостиная зона на открытом воздухе и большая ванна с видом на бассейн, сад и океан.

Свой день рождения артистка провела в бикини. Фото: Инстаграм.

Актриса тщательно скрывает свою личную жизнь. Пару лет назад ей приписали роман с продюсером Семеном Слепаковым, однако актриса всегда отрицала, что между ними что-то было. Несмотря на свой звездный статус, Ходченкова ведет довольно закрытый образ жизни. В недавнем интервью она призналась, что чувствует себя некомфортно на тусовках.

Актриса даже решилась на эротическую съемку. Фото: Инстаграм.

- Мне не всегда комфортно в больших компаниях. Я не любитель больших тусовок, вечеринок. Даже если проследить по моему Инстаграму, у меня нет фотографий, где я и много-много людей, - рассказала Светлана. - Раньше я думала, что, наверное, это плохо: все же люди общаются, надо быть в социуме. А я не очень социально ориентированная в этом плане.