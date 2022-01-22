Как мужчинам контролировать здоровье, чтобы не уйти из жизни в расцвете лет

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве похоронили телеведущего Михаила Зеленского, скончавшегося во время отпуска в Доминикане в возрасте 46 лет. Сообщается, что причиной его смерти стал сердечный приступ, инфаркт. И когда первый шок от скоропостижной гибели прошел, все вспомнили медицинское телешоу о здоровом образе жизни, в котором в качестве одного из добровольцев принимал участие Михаил. Тогда после обследования этого молодого (в тот момент 36-летнего), спортивного вида мужчины врачи были в шоке: его биологический возраст оказался около 70 лет! А все из-за того, что Михаил привык «забивать» на свое здоровье. Работал на износ (а работа ведущего новостей – сплошной стресс!), пил кофе литрами, курил по две пачки сигарет в день…

Но в общем-то, он ведь не делал ничего такого, чего не делает среднестатистический российский мужик средних лет! Поэтому они у нас так часто и уходят – в этом критичном для мужчин возрасте 40 – 50, когда запас прочности организма начинает заканчиваться. Взять хотя бы знакомых по ТВ-экрану: Андрей Разбаш скончался в 53 года, актер Андрей Краско в 48 лет… Да у каждого из нас в близком или дальнем круге общения найдется аналогичный пример. Почему так происходит? И почему так много смертей именно от сердца?

- Все дело в так называемых факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, вернее, в их эпидемическом распространении, - рассказывает в своей книге «От сердца к сердцу» д.м.н., профессор, президент Национального общества профилактической кардиологии Нана Погосова. - Факторы риска – это особенности поведения людей и состояния, повышающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К неустранимым факторам риска относятся наследственная предрасположенность (инфаркты и инсульты у ближайших родственников в возрасте до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин), пол (сердечно-сосудистые заболевания чаще возникают у молодых мужчин) и возраст (с возрастом вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается). Существуют еще устранимые факторы риска – это нездоровое питание, низкая физическая активность, курение, избыточная масса тела, ожирение, повышенный уровень холестерина, артериальная гипертония, психосоциальные факторы (стресс, социальная изоляция, тревога, депрессия), сахарный диабет и избыточное потребление алкоголя.

Мы не будем вам говорить, что важно бросать курить, меньше пить алкоголя и больше двигаться. Об этом все знают с самого детства. А уж следовать здоровому образу жизни или нет – каждый решает для себя. Но хотя бы контролировать свое здоровье не забывайте! Это, в общем-то, легко и не требует особых усилий. Вот какие обследования нужно проходить хотя бы время от времени:

1.Минздрав рекомендует проходить бесплатную диспансеризацию, которая включает как осмотр профильными врачами, так и сдачу анализов. В возрасте до 40 лет – раз в четыре года. Начиная с 41-го года – ежегодно.

2. Если жалко тратить время в поликлинниках, частные медицинские центры предлагают так наываемые чек-апы, то есть те же осмотры, но всего за один день, буквально за несколько часов – вы сдадите необходимые анализы и пройдете специалистов по плотному графику. Стоит это недешево, но и время дорогое.

То же самое вам бесплатно предлагают в Центрах здоровья (адреса ищите на https://www.takzdorovo.ru). Раз в год по полису ОМС вы сможете получить консультацию врачей, пройти биоимпедансметрию (узнать соотношение в организме жира и мышц), определить ваш ИМТ (индекс массы тела – он покажет, нет ли у вас лишнего веса), узнать показатели дыхательной системы. А также:

- определить уровень общего холестерина в крови экспресс-методом, диагностику нарушений жирового обмена;

- определить уровень глюкозы в крови экспресс-методом, то есть выявить сахарный диабет;

- определить суммарный сердечно-сосудистого риск (оценить риск развития сердечно-сосудистых осложнений в течение ближайших 10 лет);

- пройти экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей (проводится с помощью кардиовизора);

- определить лодыжечно-плечевой индекс (для выявления ранних признаков атеросклероза в сосудах нижних конечностей);

- измерить внутриглазное давление и пройти проверку остроты зрения (давление измеряется бесконтактным методом на современном оборудовании)

ЗНАЙ

Проанализируй это!

Какие анализы хотя бы раз в год нужно сдавать тем, кто хочет лучше понимать состояние своего здоровья, мы спросили у Валерия Савановича, основателя и владельца медицинской онлайн-лаборатории Lab4U. Все перечисленные тесты делают практически в любой из коммерческих клиник:

* анализы на уровень холестерина и триглицеридов в крови (для изучения уровня «хорошего» и «плохого» холестерина);

* на уровень глюкозы или гликированного гемоглобина. Глюкоза плазмы показывает уровень сахара крови, основного источника энергии для организма, после 8-ми часового голода. Гликированный гемоглобин – это показатель среднего уровня сахара крови за последние 2-3 месяца.

* анализы на уровень АЛТ и АСТ – это ферменты клеток печени. А также на уровень билирубина — чтобы узнать, как себя чувствует этот важный орган.

* анализ на панкреатическую альфа-амилазу, отвечающую за расщепление сложных углеводов, и на антитела к Helicobacter pylor. Расскажут, как чувствует себя желудок.

* анализы на креатинин и мочевину, а также общий белок покажут состояние почек.

* скрининг, проведение анализа на ПСА общий. Позволяет выявить рак простаты на ранней стадии.

Несмотря на внушительный список, сдать эти анализы можно за один раз, ведь понадобится всего лишь отдать немного своей крови, а потом прийти с расшифровкой к терапевту.

Будь в норме!

Какие показатели должны быть у здорового мужчины

Пульс: от 60 до 90 ударов в минуту - это границы нормы*. Сейчас считается, что частота пульса более 80 ударов в минуту в состоянии покоя - один из показателей повышенного риска сердечно-сосудистых осложнений.

Давление: не выше 130/80**

Талия: не более 94 см***. Если окружность живота более 100 см, то повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и развития диабета.

Вес рассчитывается по формулам. Самая простая: рост минус 100. То есть при росте 180 см мужчина должен весить не более 80 кг.****

* Если пульс ниже 60 ударов в минуту есть вероятность брадикардии (слишком редкие сокращениях сердца). Свыше 90 ударов в минуту — вероятность тахикардии (избыточно частых сокращениях сердца).

** Если давление повышенное, больше 140/90 – это риск, что однажды оно поднимется до пиковых величин и произойдет инсульт. Если ниже 100/60, то возможно нарушение кровообращения, ухудшается снабжение кислородом всего организма, включая мозг. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.

***Конечно, многое зависит от роста. Нормальным считается соотношение 0,5 роста= окружность талии. То есть при росте 170 см талия не должна быть больше 85 см. Причем эта формула относится и к мужчина, и к женщинам.

**** Но очень многое зависит от пола, телосложения и возраста, а не только роста.

ВАЖНО

Как организм сигналит, что с ним что-то не то

Любые изменения в состоянии, которые не проходят несколько дней, говорят о возможных проблемах с сердцем, сосудами или другими органами. Что должно насторожить:

* одышка даже при небольших физических усилиях (например, при подъеме по лестничному пролету);

* частая головная боль даже с утра;

* отеки ног ближе к вечеру (если рук или лица — это еще более тревожный симптом);

* проблемы со зрением (мушки, молнии, потемнение в глазах, повышенная светочувствительность);

* повышенная утомляемость, снижение работоспособности, плохая сосредоточенность, проблемы с запоминанием.

БДИ!

Симптомы сердечного приступа

- дискомфорт (давление, стеснение, сдавливание) в груди;

- боль в груди, которая может распространяться в живот, плечи, руки, шею и горло;

- одышка;

- тошнота или даже рвота;

- повышенное потоотделение;

- нарушения сердечного ритма («пропуск» сердечных ударов);

- головокружение;

- усталость;

- обмороки.

Сердечный приступ обычно вызывает боль в груди от 15 минут и более. Но иногда никак себя не проявляет. А порой люди чувствуют его приближение за несколько дней. Если вы или кто-то рядом чувствует сильные, продолжительные боли в груди, немедленно вызывайте скорую помощь. Для пациента с сердечным приступом важная каждая минута.