Мама окаменела от горя: на родителей Михаила Зеленского больно смотреть на похоронах

Родители Михаила Зеленского Владимир (слева), Ирина (в центре), его дочери Полина (третья справа) и Софья (вторая справа) во время прощания с телеведущим Михаилом Зеленским. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Москве простились с Михаилом Зеленским. Телеведущий скончался во время отпуска в Доминикане от инфаркта. Свой последний приют он обрел на Троекуровском кладбище.

Родные и коллеги простились с Михаилом Зеленским. Около недели понадобилось для того, чтобы доставить тело 46-летнего телеведущего из Доминиканы в Москву.

Михаил Зеленский скончался во время отпуска в Доминикане от инфаркта. Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС

Почтить память звезды пришли Ирада Зейналова, Мария Ситтель, Эрнест Мацкявичюс, Эдгард Запашный и другие. "Сегодня, когда я покупал цветы, продавщица сразу поняла, куда я иду. И попросила положить цветы от нее. Его очень искренне любили зрители. Он мог бы сделать еще так много", - выступил с прощальной речью Мацкявичюс.

Телеведущая Мария Ситтель. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Простилась с Зеленским и его бывшая жена, фигуристка Елена Грушина. Женщина пришла на похороны с дочками - 13-летней Софией и 9-летней Полиной, которых родила от телеведущего.

Примечательно, что телеведущий до самой смерти судился с бывшей женой за дочерей и имущество. Бывшие супруги никак не могли договориться по поводу алиментов. А затем начали делить квартиру. Зеленский претендовал на половину жилплощади в Москве, купленной в период брака с Грушиной. Зеленский и Грушина дошли в своих имущественных и финансовых спорах до кассационной инстанции. Последнее ходатайство было подано в октябре 2021 года. Но его так и не рассмотрели.

Близкие не отходили от гроба. Отпевание длилось около часа.

Родители Михаила Зеленского Владимир и Ирина. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Тяжелее всего пришлось родителям Михаила. Можно только представить, в каком подавленном состоянии сейчас находятся мама и папа. Михаил - их единственный сын, помогал им финансово.

Дочери Михаила Зеленского Полина (слева) и Софья (справа). Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Мать и отец сидели в первом ряду возле гроба покойного сына. В какой-то момент матери Зеленского стало плохо. Женщину постоянно поддерживали, она словно окаменела. А папа не мог встать. У мужчины проблемы с ногами.