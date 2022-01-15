Вдова Михаила Зеленского переживает личный ад: друг раскрыл правду

Михаил Зеленский был счастлив с третьей женой Милой Рубинчик четыре года. Фото: Instagram.com

Тело Михаила Зеленского, скончавшегося в Доминикане во время отдыха с третьей женой Милой Рубинчик, совсем скоро привезут в Москву. Телеведущего похоронят на Троекуровском кладбище. Вдова звезды экрана настолько убита горем, что не в силах говорить. Однако Мила Рубинчик хоть и переживает личный ад, но лично занимается организацией похорон умершего мужа.

Михаил Зеленский был счастлив с третьей женой Милой Рубинчик четыре года. Супруги каждую свободную минуту старались проводить вместе и мечтали об общих детях. Телеведущий очень трепетно относился к Миле. Под одним из снимков в блоге он писал: "На тебе сошелся клином белый свет". Мила ему отвечала: "Я бы сказала, нас заклинило".

Сразу после трагедии на курорте Мила удалила все посты из своего блога. 46-летний Михаил умер у нее на руках. "Все случилось внезапно... Я была рядом, все произошло на моих глазах. Мише стало плохо, его состояние ухудшилось. Дошли до медпункта, все там случилось, прямо на входе", - откровенничала вдова с Андреем Малаховым.

Она уже вернулась в Москву из Доминиканы. Друг семьи не скрывает, что женщина убита горем, но держится.

"Спросил у нее вчера вечером, как она себя чувствует. Написала, что ситуация «такой ад», что «нет сил даже описывать». Они с Мишей, конечно, были очень связаны. Познакомившись однажды, больше не расставались. Он ее брал с собой и на гастроли, и во все поездки", - цитирует Николая Сергеева "СтарХит".

Именно Мила помогла Михаилу справиться с непростым расставанием со второй женой - фигуристкой Еленой Грушиной. До самой смерти ведущего между ними продолжались суды за квартиру и двух дочек. "Его беспокоила история с дочками. Называл их ласково «малявки», безумно любил", - резюмировал друг телеведущего.