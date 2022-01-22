День рождения Бузовой за 15 миллионов: частный самолет, баня, салют и другие атрибуты красивой жизни

36-летие Ольга Бузова отметила на курорте Красная Поляна. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ольга Бузова организовала самое длинное в истории российского шоу-бизнеса празднование дня рождения. Естественно, что такая вечеринка стоила звезде больших денег. Смета праздника впечатляет. Бузова с компанией продолжает отдых на курорте, а мы подсчитали расходы звезды.

Декор праздника заказывали у сочинского специалиста. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Три месяца Ольга Бузова с помощью профессионалов готовила «сочинский вояж». 36-летие Ольга Бузова отметила на курорте Красная Поляна. С собой в путешествие звезда взяла подруг и членов своей команды.

Подружки Юлия Самедова и Мария Погребняк подарили кожаный корсет и юбку. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С Бузовой отдыхают ее друзья и по совместительству жены известных футболистов Мария Погребняк и Юлия Самедова, организатор свадеб и других праздников Анна Городжая, певица Настя Крайнова, члены команды - стилист, визажист, директор, менеджер и другие гости, подружки. Все оказались единодушны: уровень праздника «топ».

Большая компания Бузовой. Гости не только танцуют и едят, но и покоряют горнолыжные склоны. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Из Москвы в Сочи компания в составе 11 человек вылетела бизнес-джетом – Ольга арендовала самолет по маршруту «туда-обратно». Стоимость такого перелета в конце января – 3 миллиона рублей. Некоторые гости присоединились к компании уже на курорте. Все были размещены в комфортабельных номерах пятизвездочной гостиницы на Красной Поляне. Сутки на одного человека в номере этой гостиницы стоят – 21 тысячу 700 рублей. Ольга оплатила размещение всех гостей и отдыхают они уже трое суток.

Черная икра на десерт. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Программа празднования насыщенная. Помимо ежедневных обедов и ужинов в дорогих ресторанах, гости Бузовой посещают массажи и прочие спа-процедуры, катаются на лыжах. Один из дней провели в самом шикарном банном комплексе горнолыжного курорта. Аренда недешевая: 25 тысяч рублей час за компанию до 5 человек, за каждого дополнительного гостя доплата 5 тысяч рублей час.

Именинница с букетами. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Массаж – 5 тысяч 900 рублей. Парение «все включено» - 17 тысяч 900 рублей с человека. Компания отдыхала долго, после парения угощались раками и морепродуктами. А потом был роскошный салют для Ольги. «Круче чем на день города!» - отметила одна из подружек звезды.

Сначала Бузова парилась в бане, а потом там же был салют. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сам день рождения Ольга Бузова готовила с помощью целой команды профессионалов. Развлекались в казино и ресторане. Шикарный декор соответствовал концепции праздника – «не буди во мне зверя».

Бузова и ее торт: Ольга родилась в год Тигра. Концепция праздника звучит как и новый хит - «не буди во мне зверя». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Декор с тигриными мотивами – отсыл к новой песне Ольги и зверю 2022-го; Бузова родилась в год Тигра. На празднике пели – группа «Стрелки» и «Джаро&Ханза». Угощали самыми дорогим деликатесами в самом дорогом ресторане – черная икра там тоже была в достаточных количествах.

Танцы именинницы под концерт группы «Стрелки». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Друзья в ответ готовили Бузовой сюрпризы, конкурсы: к примеру, перед вручением подарков каждый написал на бумажной ленточке факт о себе – именинница должна была угадать о ком из гостей речь. А потом эти ленточки были вложены в коробки и пакеты с подарками. Ольге подарили сумки, одежду и украшения дорогих брендов.

Подарок - колье от Bulgari. Также звезда получила серьги и кольцо этого бренда. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Компания продолжает отдых и уже сейчас можно сказать, что по предварительным подсчетам Ольга Бузова потратила на празднование дня рождения с друзьями более 15 миллионов рублей.

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