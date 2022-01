Игра престолов: в Японии впервые за 70 лет к власти пришла макака

"Императрица" Яки. Пришла к власти в прошлом году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейшие западные издания - The New York Times, к примеру, The Daily Mail и многие другие - вместе с сотнями тысячами пользователей соцсетей по всему миру следят за судьбой Яки (Yakei ) – императрицей японских обезьян (Japan’s Monkey Queen), как ее называют. И гадают, сохранит ли она завоеванную власть, попав недавно в любовный треугольник.

За сюдьбой первой в Японии самки-вожака следят мировые СМИ и соцсети.

Яки 9 лет. Она самка японской макаки. Живет на юге Японии в зоосаде (Takasakiyama Natural Zoological Garden), в окружении примерно 1500 других макак – «подданных» двух «королевств», если так можно выразиться, А и В.

В апреле 2021 года Яки прославилась «дворцовыми интригами», ничем не уступавших тем, которые разворачивались в сериале «Игра престолов». Сначала она изгнала свою 31-летнюю мать Нанчу – эдакую фаворитку - самую влиятельную и уважаемую самку в «королевстве В», насчитывающим 677 макак. Потом, жестоко избив, сместила 31-летнего альфа-самца Санчу, который «правил» последние 5 лет. И в итоге, стала «императрицей», захватив единоличную власть. Случай – невиданный. С 1952 года – со времени открытия зоосада – ничего такого не было.

Как уверяет Ю Кайгайши (Yu Kaigaishi) – биолог, который курирует зоосад, «подданные» безропотно признали власть Яки. Об этом свидетельствует главный в среде макак признак – «императрица» ест первой, остальные макаки, включая самцов, расступаются, когда та подходит к еде.

Ученые, кстати, периодически – посредством так называемого орехового теста - проверяют, не растеряла ли Яки авторитет: кладут на видное место орехи и смотрят, кто возьмет их первым. Пока первой оказывается «императрица». Она раз за разом подтверждает свой статус. Да и ведет себя вызывающее – словно альфа-самец: ходит с высоко поднятым хвостом, кричит, агрессивно трясет ветки.

Ситуация может измениться в самое ближайшее время. У японских макак начался брачный сезон. Самкам настала пора подыскивать себе самцов, совокупляться и рожать.

Зов природы дошел и до «императрицы»: она впала в любовное томление. О чем свидетельствуют ее сильно покрасневшая задница и набухшие гениталии.

По словам ученых, Яки «крутит» ими в основном перед своим прежним партнером - 15-летним Горо, к которому, похоже, не прочь вернуться. Она готова простить ему прежнюю грубость – в прошлый раз Горо склонил будущую «императрицу» к сожительству, сильно ее покусав. То есть, страстно ее хотел. А теперь делает вид, что не замечает недвусмысленных намеков. Возможно, его смущает высокое положение бывшей. Такое и у людей случается.

Подданные "императрицы" Яки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К «императрице» подбирается высокопоставленный 18-летний самец Луффи. Но та не отвечает ему взаимностью – прячет покрасневшую задницу. Возможно, опасается насилия. Кайгайши рассказывал, что как-то видел на морде Яки, обращенной к ухажеру, «гримасу страха».

По мнению ученых, уступив Луффи, Яки рискует потерять свой статус. Претендент уже покушается на власть «императрицы», пытаясь подобраться к еде поперед нее. А править вдвоем у макак не принято.

Чем закончится очередная серия обезьяньей «Игры престолов», пока не ясно. Ученые и общественность следят за развитием событий в японском «королевстве В».

