Полуторагодовалый американец накупил мебели, играясь с родительским смартфоном

Родители мальчика хотят все же что-то оставить на память об этой необычной истории. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителю американского штата Нью-Джерси Аяншу Кумару нет и двух лет, но он уже знает, как обращаться со смартфоном. Малыш умеет не только смотреть на мобильнике видео или играть в игры, но и, как выяснилось, делать заказы в Интернет-магазинах.

В один из дней к дому семьи Кумар курьеры начали подвозить огромные коробки. Их было так много, что взрослые не на шутку перепугались.

Чуть позже они выяснили, что всё это – заказы, сделанные онлайн в одном из крупнейших ритейлеров, осуществляющих продажи в Сети.

Все новые коробки приходили в течение недели, они заполнили практически все свободное место в доме Кумаров.

Все это – стулья самых разных моделей и размеров. Их родители Аянша в один из дней сложили в виртуальную корзину магазина, чтобы в выходные более детально рассмотреть каждую модель и сделать окончательный выбор. Они планировали приобрести только 4 стула.

Но когда мобильник попал в руки их младшего сына, он, по всей видимости, нажал на кнопку «заказать», и со складов по всей Америке Кумарам стали отправлять такое количество стульев, что их хватило бы для того, чтобы, например, заставить небольшой концертный зал.

Пока же родители Аянша намерены вернуть сделанные от их имени заказы, постаравшись все же что-то оставить на память об этой необычной истории.

Они говорят, что их малыш родился и стал расти в период коронавирусной пандемии, когда все сидели дома. Аянш видел, что его родители и старшие братья и сестры проводят много времени со своими смартфонами. Да и сам он, как минимум, час в день играет с гаджетом и умеет находить на нем нужные приложения.