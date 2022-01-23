Американский уфолог нашел инопланетянина на видео с Обамой

«Пришелец» одет как сотрудник Секретной службы Белого дома. Фото: стоп-кадр видео

Американский уфолог Скотт Уоринг, просматривая видеозапись состоявшейся в 2012 году встречи тогдашнего президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обнаружил в зале странное существо, больше похожее на инопланетянина, чем на человека.

«Пришелец» одет как сотрудник Секретной службы Белого дома и располагается за Шимоном Пересом, который на тот момент занимал должность президента Государства Израиль.

Внешность у инопланетянина, действительно, выдающаяся: у него, в отличие от присутствующих в зале людей, уши странной формы, шея значительно толще, чем у человека и приплюснутый нос. Профессиональный боксер? Возможно, но Уоринг считает, что пришельца с головой выдает зеленоватая кожа.

«Эти светящиеся глаза могли быть снежным человеком там сзади» - то ли в шутку, то ли всерьез написал один из подписчиков. Фото: стоп-кадр видео

Правда, других видеозаписей мероприятия нет, но для эксперта по зеленым человечкам хватит и одного кадра, чтобы распознать инопланетянина.

Кстати, ранее Уоринг заявлял, что нашел: огромный неопознанный объект на орбите Земли, корабль пришельцев в кратере Меркурия, статуи на Марсе, металлическую конструкцию на Луне и еще кое-что по мелочи.

Да, и еще уфолог утверждает, что инопланетянин на встрече первых лиц присутствовал не из интереса, а телепатически управлял мозгом Обамы. Почему именно Обамы – не совсем понятно. Но уфологу, конечно, виднее.