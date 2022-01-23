Эксперт: «Запрет криптовалюты приведет к коррупции среди тех, кто за этим запретом будет следить»

Все операции с криптовалютами в мире оцениваются в 2,5 трлн долларов. Фото: REUTERS

Центральный банк России выступил с громкой инициативой: запретить в стране майнинг криптовалюты и операции с ней. И хотя это лишь предложение, оно вызвало бурную реакцию. В эфире радио «Комсомольская правда» мы разбирались в теме вместе с Юрием Припачкиным, президентом Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна.

- Юрий Игоревич, в чем претензии ЦБ к криптовалюте?

- Проблема ЦБ в том, что он не только не может регулировать сферу криптовалюты или запретить ее, но еще и не может в ней участвовать. В мире развивается законодательство, связанное с регулированием этой индустрии, уже больше 5 лет существуют различные законы. Не очень понятно, чего добьются власти своими запретами, тем более, что технологически исполнить их невозможно.

- Насколько криптовалюты распространены в России?

- Несколько цифр, чтобы были понятны масштабы отрасли. Все операции с криптовалютами в мире оцениваются в 2,5 трлн долларов. Для сравнения, объем рынка золота — порядка 8 трлн долларов. В индустрию уже вовлечены сотни миллионов человек, только в России криптокошельки есть у 17 млн человек. Это существенна часть трудоспособного населения, в первую очередь, молодые люди.

- А зачем простому русскому человеку криптокошелек? Что он на эти биткоины покупает?

- Во-первых, есть в мире достаточно много зон, где криптовалюты используют как средства платежа: начиная с ОАЭ, заканчивая Чехией или Германией. Это просто, удобно, никаких комиссий. Во-вторых, все рассматривают криптовалюты как средство накопления и инвестирования. Знаете, чего не понимает наш ЦБ? Мы вернулись в эпоху частных денег, и попытки продолжать централизованную финансовую историю обречены на неудачу. Любой кэшбек, любая программа лояльности — это частные деньги той или иной компании, которые обеспечены ее товарами или услугами. Централизованная эмиссия не справляется с экономическими проблемами — отсюда инфляция. Кстати, децентрализованные деньги инфляции не подвержены. Самые известный пример криптовалюты не биткоин, а мили «Аэрофлота». Вы летаете, зарабатываете мили, а потом тратите их на новый билет или в магазинах-партнерах компании. Чем это не деньги?

- Думаю, и Набиуллина, и ее заместители прекрасно понимают всю технологию криптовалюты. Все-таки люди образованные. Но они защищают свой профессиональный интерес. Здесь в России они печатают деньги, они монополисты. А тут возникают какие-то альтернативные центры силы, которые пытаются заниматься тем же самым. Вот, например, китайцы с таким противоречием справились радикальным образом.

- Давайте разберемся, что сделали в Китае. Там стали выпускать свою криптовалюту, и через нее выходят на внешние рынки. Федеральная резервная служба США тоже понимает все угрозы, которые несут ей криптовалюты. Мы же хотим просто все запретить. Будет это хорошо для нашей экономики? Я считаю, что нет. Да и сделать это технологически невозможно. Вспомните историю попыток запретить «Телеграм» - будет то же самое. А попытки ограничить вход в криптовалюту через традиционные деньги приведут лишь к развитию черного рынка. Сейчас он серый. Так почему же вместо того, чтобы его отрегулировать на пользу стране, получить налоги, рабочие места, инвестиции, пытаются все запретить? А ведь мы видели все это в Советском Союзе, когда запрещали доллары и другие иностранные валюты. К чему это привело? К формированию черного рынка, который курировали силовые структуры. И мы рискуем снова увидеть, как запрет приведет к росту коррупции среди тех, кто будет призван за ним следить.

- Цифровой рубль, над которым работает ЦБ, может быть заменой криптовалютам?

- Эта форма учета обычного рубля в цифровом виде никакого отношения к философии цифровых денег не имеет.

- А цифровой юань чем отличается от цифрового рубля?

- Там совершенно иной вариант эмиссии этих денег и их использования.