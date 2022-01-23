Александр Скаков: Президент Армении не мог ни на что повлиять, и нам все равно, кто его сменит

23 января четвертый президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
23 января четвертый президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Сообщение об этом появилось на его сайте.
- Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике. У Президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время, - сказано в заявлении.
Пост этот Саркисян занимал с 9 апреля 2018-го года. «Комсомольская правда» попросила прокомментировать причины отставки Армена Саркисяна заместителя директора Института востоковедения РАН Александра Скакова.
Заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
- Александр Юрьевич, почему президент Армении подал в отставку, какова его логика?
- Логика совершенно понятна. Он ни на что не мог повлиять в республике.
- Из-за того, что она не президентская, а парламентская?
- Да, и должность президента там - чисто декоративная. Так же как, например, и в соседней Грузии. Он не является значимой фигурой. Не может реально влиять на процессы, идущие в стране.
- Но ведь именно Саракисян подписал отставку правительства осенью 2018-го?
- Да, такое было, - ну и вот все. Но как-то повлиять на курс премьер-министра страны президент Армении не может. Это ощущение в нем, по-видимому, нарастало. И в конце концов и привело вот к такому решению.
- А у него разногласия с премьером Пашиняном возникали часто? Например, по Карабаху?
- И по Карабаху, и в отношении всего остального. Это касается и того, что есть некоторый кризис в политической элите Армении. Который до сих пор не преодолен.
- Данные соцопросов, по которым Саркисян какое-то время был популярнее Пашиняна — они лукавы?
- Соцопросы — дело такое… Нет гарантий, что они были реальным отражением настоящих настроений общества.
- Саркисян не смог повлиять также и на ситуацию в руководстве Минобороны, когда Пашинян, например, менял начальника генштаба?
- Нет, не смог. И это разумеется, тоже сказалось.
- Для России имеет значение, кто станет новым президентом Армении?
- По большому счету, нам все-равно.
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