Самый закрытый актер России Тимофей Трибунцев — о квартире в Египте: «Если перееду туда, то только в 70-80 лет»

Актер Тимофей Трибунцев Фото: кадр из фильма.

Тимофей Трибунцев — не только один из самых одаренных и недооцененных российских артистов (первую главную роль в театре получил почти в 40 лет — Треплев в «Чайке» Юрия Бутусова), но еще и самый закрытый. Он никогда, вообще никогда не дает интервью, сторонится светских мероприятий, зато много работает («Монах и бес», «Метод», «Жить», «Домашний арест») и делает это, как правило, на неком инстинктивном уровне, добиваясь животной органики, что на сцене, что в кадре.

Фото: кадр из фильма

Бывший электрик из Кирова, недоучившийся на экономическом факультете, «выстрелил» после довольно автобиографичной короткометражки Жоры Крыжовникова «Проклятие» (обязательно посмотрите в Youtube, хотя там и мат есть) 2012 года, где сыграл горемычного актера без работы: после редких эпизодов артисту стали предлагать больше и больше интересных ролей, а впоследствии — и главных.

Фото: кадр из фильма

Для студенческой газеты театроведческого факультета ГИТИС артист сделал исключение и немного рассказал о себе. Так мы узнали, что самый русский из русских актеров Трибунцев иногда живет...в Египте.

ПРО КВАРТИРУ

Фото: Instagram.com

«У меня квартира в Египте. Я там часто бываю. Очень люблю арабский мир, который меня успокаивает. Когда на минаретах начинают петь, возникает состояния покоя. Что удивляет? Не знаю. На рынок приятно приехать, там так много людей. Как в Индии, когда ты отключаешь сознание, когда ты отпускаешь себя на волю судьбы. Мы живем в достойном квартале, такая Рублевка местная. Это все же не трущобы арабские. Но если я перееду туда, то только когда мне стукнет лет 70–80. Думаю, мне русской пенсии хватит (смеется)».

ПРО ЖЕНУ И СЫНА

Фото: Instagram.com

«У меня жена занимается дайвингом, а я нет. Не потому что я ленивый, нет. Я даже в море редко захожу. Сын Прохор такой же, как я. Он ходит по пляжу в носках, мы с ним купаемся в футболочках. Мы такие пенсионеры с ним в этом плане. Я не отчаянный человек».

ПРО ДАЧУ И МАШИНУ

Фото: Instagram.com

«Да сейчас просто такая ситуация, не знаю (пандемия коронавируса), на природу потянуло. Я считаю, что дача нужна, в любом случае. Мы все лето ездили к подруге под Переславль, вот и подумали, может, там и купить. Трасса удобная. [Машину я] Вожу, у меня мини-купер (стоимость — от 2 миллионов рублей). Мне очень нравится. Но я всего три года вожу, это моя первая машина».

ПРО ЗАВИСТЬ ЦЫГАНОВУ

Фото: кадр из фильма

«Нет такого, чтобы я шел на спектакль специально смотреть на артиста. Я их всех так хорошо знаю… Вот было бы интересно Фрейндлих посмотреть, я ее ни разу не видел на сцене. Кстати, мне очень Женя Цыганов понравился в «Моцарте» (спектакль «Дон Жуан» Мастерской Петра Фоменко). Просто круто, я даже позавидовал».