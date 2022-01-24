«Пропал пес по кличке Зевс. Верните за 250 тысяч»

Фото: instagram.com/shibazevs

- Самое обидное, что Зевс эти места прекрасно знает и раньше всегда возвращался! - вздыхает Алексей Демкин, 38-летний инженер-строитель из Москвы.

Его японский «медвежонок» породы сиба-ину пропал еще 16 декабря в окрестностях деревни Попово, которая находится неподалеку от Чехова. Поиски идут уже больше месяца.

ГДЕ ВИДЕЛИ РЫЖЕГО

Зевсу сейчас около двух лет. Все лето прошлого года он провел в Попове - там живут родители Алексея.

- Там ему настоящее раздолье. Долина реки Лопасня, лес, поля. За три недели до исчезновения я привез Зевса к родителям. Отец гулял с ним. Выйдет за пределы деревни - отпускает собаку с поводка. А Зевс носится. Вот и в тот день так сделал. А Зевс убежал и больше не вернулся. Хотя он и раньше проявлял своенравность - мог убежать в лес, а вернуться только через час, например.

С тех пор Зевса ищут.

Единственная зацепка - нашлись очевидцы, которые через несколько часов видели сиба-ину у дачного поселка в нескольких километрах от Попова. Добраться туда питомец мог только через лес.

- Я объехал все соседние деревни, села и прочие населенные пункты. Помогали друзья. Потом присоединились незнакомые люди, которые хотят помочь найти Зевса. Мы всюду развешиваем объявления о пропаже собаки. Но пока без результатов.

Алексей не теряет надежды: друг вернется! Фото: Личный архив

ПОКА ЗВОНЯТ ТОЛЬКО МОШЕННИКИ

Несколько дней назад Алексей объявил награду для того, кто вернет ему питомца. 250 тысяч рублей. (Щенок этой породы стоит от 30 до 90 тысяч рублей.) 30 тысяч получит человек, который предоставит достоверную информацию о местонахождении пса.

- Я склоняюсь к тому, что его кто-то забрал. Собака понравилась, вот и оставили ее у себя на участке. Порода довольно редкая. Особенно для сельской местности. Надеюсь, если кто-то увидит у соседа сиба-ину, которая неизвестно откуда взялась, может, сообщит нам? За это я готов заплатить. И конфиденциальность гарантирую.

А пока, по словам мужчины, звонят только мошенники.

- Я их уже определяю на раз. Говорят: давайте встретимся у супермаркета, обсудим. Это классическая схема разводки. Мошенник сначала заставляет тебя начать играть в свою игру, ты приходишь в указанное место, там никого. Он перезванивает и говорит: а теперь открывай приложение и переводи деньги. И так могут сделать несколько раз. Конечно, у них собаки нет. Они отсматривают объявления о поиске домашних животных и тянут у людей деньги.

Алексей объявил награду для того, кто вернет ему питомца.

Хотя месяц поисков и не дал результата, Алексей не теряет надежды.

- Мне за это время рассказали много чудесных историй, когда пропавших любимцев находили и через полгода, и через год. Это как раз те, кого поймают на улице и прячут. Это и придает сил.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

«Однажды я приманил таксу на запах водки»

Как отыскать питомца.

Бывший старший эксперт-криминалист МУРа Валерий Сугробов в свое время был первым в Москве детективом по поиску пропавших животных. Он выработал свод правил, которые нужны для успешных поисков. И начинать их соблюдать владельцы собак должны еще до того, как питомец исчез.

Валерий Сугробов.

1 Если вы приобрели породистую собаку, первое, с чего нужно начинать, - дрессировка. Любая собака должна уметь слушаться команды, знать, где дом. Это либо предотвратит ее исчезновение, либо облегчит поиски.

2 Изучите характер своего питомца. Вы должны знать, чего он может испугаться на улице (и сбежать), какие привычки.

3 На случай побега нужно, чтобы на собаке было что-то, что поможет вернуть ее хозяину. Например, номер мобильного телефона владельца на ошейнике.

- Ни в коем случае не используйте различные висячие штуки, на которых пишут номера, - они довольно часто теряются, - говорит Сугробов. - Иногда тату с номером телефона хозяина делают на животике у собаки.

4 Если собака все-таки пропала. Например, как в случае с Зевсом, в сельской местности. И сразу ее найти не удалось.

- В деревне декоративные и неслужебные породы людям для дома не нужны. Если собака не может охранять дом, просто так ее кормить не будут. Поэтому, скорее всего, ее попробуют продать. Обязательно нужно предупредить все ветеринарные лечебницы в округе, чтобы обратили внимание на собаку такой-то породы (и тут как раз пригодится тату на животике как опознавательный знак) и кинологические клубы, куда пса могут привести, чтобы либо продать, либо прицениться.

5 Другой разговор - по поискам в условиях города. По словам эксперта, нужно, во-первых, развесить наибольшее количество объявлений. А во-вторых, искать питомца «ногами».

- Первым делом - в возможных пищевых точках недалеко от места исчезновения, куда голодная собака может прийти в поисках еды. Это мусорки или столовые. В таких местах нужно оставить вещи с сильным запахом хозяина. Например, нестиранные носки. Но такой запах собака не услышит издалека, поэтому нужна приманка с запахом еды. Я делал так. Вещи хозяина поливал бульоном. Чужая собака, почуяв еду, придет, понюхает и уйдет. А потеряшка останется на месте, у вещи.

Но есть один важный момент: запах того же бульона хорошо сохраняется, если им полили землю или дерево. Поливать асфальт и камень смысла нет.

Каждый случай индивидуален, объясняет эксперт.

- Однажды мне пришлось искать таксу, которая обожала... запах алкоголя. Хозяева знали об этой слабости - если во время прогулки встретит пропитого алкоголика, бросается его облизывать. Так я эту таксу ловил на водку. Беленькой обливал вещи владельца, оставленные в нужных местах. За это, правда, чуть не получил по башке от группы алкашей, которые возмущались, что я «продукт перевожу».

6 С одной стороны, с поиском животных может помочь чипирование - сейчас оно распространяется все активней. (Это что-то вроде собачьего паспорта, на котором записана электронная информация - кличка собаки, ее происхождение, контакт владельца и прочее.) Но и это, как говорит эксперт, не панацея.

- Чип ведь не привязан к спутникам, по нему не увидишь местонахождение животного. Он лишь поможет узнать, кому принадлежит собака. При этом, во-первых, считать этот чип могут только в ветклиниках. Во-вторых, если речь идет о редкой и дорогой породе, перекупщики эти чипы довольно просто вырезают. Так что чипирование может быть лишь одним из полезных средств, но вовсе не гарантирует, что собаку с чипом непременно найдут.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сезонность побегов

По словам Валерия Сугробова, за годы работы по поиску животных он сумел вывести даже некую сезонность побегов тех или иных пород.

- Когда холодно, часто теряются короткошерстные собаки, которые пытаются согреться бегом и увлекаются, - объясняет эксперт. - Летом больше потеряшек среди длинношерстных, которые маются от жары. Весной и осенью чаще бегают охотничьи породы, которых гонят инстинкты.