Гарик Сукачев — о развале СССР: «Это было начало большого горя, геноцид русского народа в республиках»

Гарик Сукачев дал развернутое интервью ютуб-блогу «Еще не Познер» Фото: Кадр видео

Фронтмен коллективов «Бригада С» и «Неприкасаемые», актер и режиссер Гарик Сукачев дал развернутое интервью ютуб-блогу «Еще не Познер», в котором вспомнил лучших друзей и распад больших государств.

ПРО МАЙКА НАУМЕНКО

«Какое-то время мы с ним приятельствовали. Он был удивительным человеком, многое от него взял. Он был тем самым интеллигентом без кавычек. Все говорят, что это был прикол, когда он разговаривал на «вы» с людьми. Много раз это слышал сам. Это не прикол. Он говорил на «вы» с людьми, которые ему лично нравились. И мне нравилось, что со мной он говорил на «вы». И я тоже с ним говорил на «вы». Превосходная степень уважения, которую он выказывал. Люди, с которыми ему было не очень интересно, легко говорил на «ты». Учтиво. И принципиально не ругался матом на людях. И особенно при девушках. Всегда любил образованных и учтивых людей. В рок-музыку он принес тот язык, на котором мы говорим»

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ПРО ПАДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ

«Я был в Германии, тогда «Бригада С» ездила с гигантским гастрольным туром по США и Европе. Группа уехала, но должна была вернуться на предстоящие концерты. А я вернулся, были некоторые дела и встречи. О падении Берлинской стены ничего знать не мог. И услышал об этом от немецкого товарища. Это было такое...Я никак не удивился — воздух был наполнен электричеством. Было понятно, что что-то произойдет и великие события грядут. Мы сели на машину, приехали в Берлин. Со стороны ГДР я не видел Бранденбургские ворота. Видел только со стороны ФРГ. Это был шок. Тысячи людей, которые двигаются — шампанское и что-то такое...Лежали груды остатков стены. До сих пор жалею, что не взял оттуда камень, а у меня была такая мысль. Меня обнимали и со мной целовались женщины, плакали у меня на плече от счастья. Никогда этого не забуду»

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ПРО РАЗВАЛ СССР

«Это слишком больная тема для меня. Того, что в 89-м году было в Берлине, там не было. 91-й год — это большое горе для всех. Начало большого горя, я тогда ощутил это очень остро. То, что начинается, было ужасно. Не хочу говорить об этом. В республиках начался геноцид русского народа, о котором никто до сих пор ничего не сказал. Это было в 90-е, когда была программа «Взгляд» и были журналисты, которые находились внутри процесса передела. Превращение в животных произошло мгновенно (речь о выдворении и унижении русскоязычного населения — Авт.). Я же помню референдум: больше 80% проголосовали за сохранение СССР, но внутри каждой республики были элиты, считавшие иначе. Шли довольно тяжелые и очевидные процессы»

ПРО МИХАИЛА ЕФРЕМОВА

Михаил Ефремов и Гарик Сукачев. Фото: Кадр видео

«Миша Ефремов...Вот, о ком мы думаем и сожалеем. Если говорить о его друзьях, все наши разговоры так или иначе касается его и его семьи. Какой он человек? Прекраснейший! Просто характер такой: может наговорить, чего угодно. Трагедия с гибелью человека — это страшно. Виновен ли он? Безусловно. Виноват — надо отвечать. Но если говорить о нем лично, то это — имею право говорить и понимать такое — великий русский актер. Представитель колоссальной русской династии. Потрясающей глубины, неуемного таланта. При этом необыкновенно добрый и отзывчивый человек. А еще шалопай...Вот какой Миша».