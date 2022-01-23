Домработница Александра Градского раскрыла семейные тайны артиста

Марина Коташенко и Александр Градский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После дерзкого ограбления молодой вдовы Александра Градского все внимание публики приковано к его семье. Оказалось, что при всей публичности артист был человеком очень закрытым: о его быте, отношениях с супругой Мариной Коташенко, старшими детьми, а также семейных распрях, которые прорвались наружу только сейчас, ничего не известно.

Приоткрыть завесу личных тайн решила домработница Елена, которая 15 лет проработала у артиста в его московской квартире. Виделись они каждый будний день с 9:00 до 17:00. С 2006 года помощница даже ни разу не ходила в отпуск: Градский был не против, но с одним условием - за свой счет.

- При жизни Александр Борисович был прижимистым человеком, считал деньги. В квартире стоял сейф высотой около полутора метров, но какая сумма в нем хранилась, я и предположить не могла, - призналась Елена в студии ток-шоу "Звезды сошлись". - Отношения с женой у него были нормальные, любили друг друга. Конечно, бывали и столкновения. Но при нас, прислуге, они никогда не ругались. Я видела, как Марина о нем заботилась, готовила, одевала его, потому что Александр Борисович за этим никогда не следил. Сама она одевалась без изысков, никаких норковых манто в гардеробе не было. Машину он ей купил, но не новую - Градский и сам ездил на подержанном автомобиле, и детям такие же приобрел.

В последнее время супруги жили отдельно: он - в столичной квартире, она - в загородном доме. Жена Градского навещала его только по выходным.

- Он ее, конечно, ревновал, - вспомнила помощница. - Звонил постоянно, контролировал, мог приехать к ней без предупреждения. Не думаю, что был повод, просто жена молодая, красивая... Марина не работала, ездила с детьми на кружки, ходила в бассейн и на массаж. Чаще всего семья отдыхала в Симферополе, но как-то раз выезжали на Кипр и в Арабские Эмираты.

Жениться Градский до последнего не хотел - мол, уже пожил в браках. И лишь за месяц до смерти мэтр все-таки расписался в четвертый раз.

- Думаю, что женились они по обоюдному желанию: Александра Борисовича было невозможно заставить делать что-то против воли. И до конца он, в принципе, был в уме, - без особой уверенности высказалась домработница Градского. - При его жизни отношения между Мариной и старшими детьми - Даней и Машей - были нормальными. Никакой ругани быть не могло, он всех обеспечил квартирами и машинами, всем деньги давал. Но знаете, ревность со стороны детей, конечно, чувствовалась. Даня практически ровесник Марине - ну кому понравится, что отец сошелся с молодой..?

Однако, во вражду не на жизнь, а на смерть, которая заставила бы кого-то из наследников певца инсценировать ограбление, помощница не верит. По крайней мере, строить домыслы перед камерами женщина не стала.

- Даня очень интеллигентный человек, вряд ли бы он пошел на такое. Марина... не сказать, что пассивная, но очень спокойная, тихая, - осторожно подбирала слова гостья телеэфира. - В квартире работали только проверенные люди - я и трое ребят, все провели с Александром Борисовичем по 15 лет. Чужих в доме не было. Сиделка, которая появилась недавно, в свое время ухаживала еще за отцом Градского. Скорее всего, это было реальное ограбление. Да полстраны знало, что у него есть сейф с деньгами!

Напомним, 16 января трое налетчиков ограбили вдову Александра Градского. Устроив так называемую автоподставу, грабители прорвались в машину Марины Коташенко и заставили ее везти их в загородный дом, где в считанные минуты вынесли из спальни сумку со 100 миллионами рублей. Из-за того, что жертва обратилась в полицию лишь через семь часов, ее саму с первых дней подозревают в организации налета. За неделю расследования выйти на след преступников полиции пока так и не удалось.