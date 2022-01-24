Алена Хмельницкая рассказала, почему не хочет выходить замуж за своего гражданского мужа

Алена Хмельницкая. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Алена Хмельницкая разошлась с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном в 2014 году. У пары есть две дочери - Александра и Ксения. С экс-супругом актриса сохранила теплые отношения. Более того, она подружилась с его новой женой — журналистом Маргаритой Симоньян. У Кеосаяна и Симоньян в браке родилось трое детей. Хмельницкая не раз рассказывала, что они с Маргаритой отлично ладят и время от времени встречаются семьями.

Сама Хмельницкая после развода тоже нашла новую любовь. Она счастлива в отношениях с бизнесменом Александром Синягиным. Актриса выглядит гораздо моложе своего возраста, и хотя она на 12 лет старше своего бойфренда, они смотрятся ровесниками. У возлюбленного артистки сложились хорошие отношения с ее детьми. И Алена сумела подружиться с сыном Александра от предыдущего брака. Хмельницкая и Синягин начали жить вместе в 2016 году. Однако штампа в паспорте до сих пор не поставили. В новом выпуске программы «Секрет на миллион» на канале НТВ Алена рассказала, почему не хочет снова выходить замуж. По ее словам, она не видит в официальной регистрации никакого смысла.

- Это полная ерунда. Человек или берет на себя ответственность, или не берет. Не важно, мужчина это или женщина. Поэтому я не вижу смысла. У меня нет ощущения, что мы не распишемся и будет плохо, – заявила Алена ведущей шоу Лере Кудрявцевой.

Хмельницкая и Синягин начали жить вместе в 2016 году. Фото: Инстаграм.

Возлюбленный пытался делать ей предложение руки и сердца. Однако до загса они в итоге так и не дошли.

- На Сашин день рождения мы куда-нибудь улетаем. И однажды мы были на Кипре, и туда прилетели друзья. Шумная компания… Вечер… И в конце вечеринки он спросил: «Ты выйдешь за меня?». И я ответила игривое «да». И я не соврала. Когда я говорю «да», речь идет не о штампе, - говорит Хмельницкая.

Ранее Алена рассказывала, что, когда у нее появился молодой любовник, она совершенно не планировала совместную жизнь с ним. Все получилось как-то само собой, легко и естественно.

- Мы достаточно долго с Сашей общались. Сейчас живем вместе, а до этого встречались, прекрасно проводили время, и в принципе так могло бы продолжаться и дальше, - рассказывала Алена в одном из интервью. - Мне нравилась эта легкость — я сама по себе, у меня своя жизнь. Все нас устраивало до какого-то момента, а потом мы поняли, что нам уже хуже отдельно, и эта ситуация раздражает. Решили аккуратненько попробовать жить вместе.

Алена в отличной форме, в чем не раз убеждались подписчики Инстаграма, любуясь ее снимками в купальнике. Актриса делает все для того, чтобы сохранить фигуру стройной и подтянутой. Экс-супруга режиссера Тиграна Кеосаяна обожает йогу, каждый день начинает с зарядки, часто посещает тренажерный зал и внимательно следит за своим рационом.