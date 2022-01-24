«Сфотографировали? Идите мимо!»: москвичей просят не подкармливать кабанов

Судя по комментариям к посту, встреча людей и животных произошла в подмосковных Мытищах

Целое семейство кабанов вышло к людям из леса. Видео неожиданной встречи было опубликовано в соцсетях 23 января. На нем видно пятерых животных, которые едят что-то – вероятно, угощение от людей.

- Смотри-ка, большие сюда не подходят, они там. А мелкие тут, - комментирует голос за кадром.

Судя по комментариям к посту, встреча людей и животных произошла в подмосковных Мытищах в микрорайоне Дружба.

- Сейчас для кабанов – непростой период, - объясняет зоолог Филипп Тумасьян. - Зимой они свое пропитание ищут под снегом. И чем больше этого снега, тем им сложнее. В снежные зимы звери стараются найти какие-то возможности для выживания, в том числе могут выходить к людям. В Московской области плотность населения большая, людей много, поэтому те звери, которые здесь живут, так или иначе с человеком знакомы.

Всего три недели назад сотрудники нацпарка «Лосиный остров» предупреждали жителей о том, что как раз в районе поселка Дружба увеличилась популяция кабанов, а значит, дикие животные могут выходить к людям. Специалисты очень просили животных не кормить, тем более, что в нацпарке еще в октябре оборудовали специальные подкормочные площадки для зверей.

- Если животное подкармливать, оно привыкнет и будет довольно настойчиво идти на контакт. Но подкармливать кабанов не стоит и по другой причине: хоть они и всеядны, человеческая еда все же может быть им не слишком полезна, зоологи все же специально подбирают рацион для диких животных, - говорит Филипп Тумасьян.

Да, как уточняют специалисты, обычно кабаны довольно миролюбивы и пугливы. Но тот факт, что к человеку вышло целое семейство – довольно показательно. Возможно, за едой подошли «прошлогодки» - то есть молодые кабанчики, которые родились в прошлом году и еще не научились уму-разуму. В этом году приносить потомство самки начнут в конце января – начале февраля.

КОМПЕТЕНТНО

Ольга Зырянова, специалист по просвещению Лосиной биостанции

- На самом деле, кабаны в микрорайоне Дружба – это практически постоянное явление. Они там частые гости, их привлекают незакрытые мусорные площадки и… сами люди, которые их подкармливают. Там они находят легкую пищу, и, один раз найдя что-то вкусненькое, они наверняка туда придут снова. Кабаны – животные осторожные, неагрессивные, но лучше к ним не подходить, сфотографировать издалека и не в коем случае не кормить!