Хроники заболевшего врача: «Двухлетний сын при 39 градусах превратился в тряпочку, лежал и не реагировал»

Медперсонал в халатах, масках и перчатках, никаких «космонавтских» скафандров, хотя, как я понимаю, с положительными тестами попадается немало. Фото: REUTERS

Действующие лица: врач Людмила Денисенко и ее муж Игорь (возрастная категория от 50 до 60 лет), дочь Лена и зять Петя (от 25 до 35 лет), дети Феликс (2 года) и Литта (6 лет). Повествование от лица Людмилы Эдуардовны Денисенко.

Середина декабря 2021 года.

Майями: маски не нужны, прививки бесплатные

«В самом начале пандемии в Майами были закрыты пляжи, детские площадки, рестораны, жёсткий, если не сказать жестокий, масочный режим, даже на улице: даже при отсутствии пешеходов на ближайших 10 метрах ты должен был быть в маске, за этим строго следили курсирующие полицейские.

Но к концу 2021-маски не требовали в супермаркетах, торговых центрах, хотя кассиры и продавцы всё ещё работали в них. Официальное количество привитых - 72%, но, как и везде, «ваксеров» и «антиваксеров» хватает. При этом никаких куар-кодов, справок о прививках или ПЦР-тестов нигде в заведениях и учреждениях Флориды не требовали.

Прививки можно сделать даже в торговых центрах без очередей. Записываться предварительно нужно только на бустерную Джонсон&Джонсон, она «в дефиците», так как однокомпонентная. Плата за вакцинацию не взимается. Тесты на антигены и антитела в середине декабря стопками лежали во всех аптеках-около 20$ за два теста в наборе. Но когда накануне Рождества нам понадобился тест - ни в одной ближайшей аптеке его не было!

Канун Нового года. ПЦР дал плюс

Накануне Нового года у зятя повысилась температура, заложило нос и начался кашель. Он был «последним бастионом» в семье. Просто мы уже болели все: Литта и я кашляли третью неделю, потом к нам присоединились Игорь, Лена, Феликс… Все без температуры.

И экспресс-тест Пети показал ковид, хотя до этого у всех был отрицательный. В итоге все пошли в медцентр, что недалеко от нас, чтобы тоже сделать бесплатный экспресс-тест.

Но там всё оказалось не так просто. Мы пришли 29 декабря около 16 часов, «талончики» выдавали на 20.00-20.30. Решили отложить на завтра. Лена пришла в 9 утра, взяла талончики на 12.30-13.00. На каждые полчаса, как оказалось, выдают 40-50 талончиков, и потом запускают внутрь по 10 человек. Нужен только паспорт. Анализы берут человек 5, потому в целом мы потратили с ожиданием около 1,5 часа. Сдали на антиген мазок из носа и кровь на антитела.

Медперсонал в халатах, масках и перчатках, никаких «космонавтских» скафандров, хотя, как я понимаю, с положительными тестами попадается немало. Перед анализом измеряют сатурацию (кислород в крови – прим. Ред.) и температуру, опрашивают, что из симптомов есть, привит-не привит, есть ли аллергия, был ли контакт с ковид-позитивным.

Результаты получили на почту на следующий день: у Лены и Игоря отрицательные, у меня - положительный. И всё. Никого это не взволновало.

На вопрос, что мне теперь делать, самоизолироваться или нет, устанавливать ли программу контроля на телефон, ехать ли к какому-то врачу - ответов не было. Мне этот тест ничего в лечении не изменил, разве что теперь из дому в маске выходила.

Но с американской медициной нам ещё предстояло столкнуться вплотную вечером 1 января…

Новогодняя ночь. Температура у малыша и мамы

В новогоднюю ночь поднялась температура у Лены, следом - у Феликса. Но 39 для взрослого - это лежишь пластом, а ребёнок ещё бегает, хорошо ест, весел и только горячий. И да, до 39 у детей здесь температуру не «сбивают», если нет признаков сильной интоксикации.

Но к вечеру 1 января Феликс превратился в тряпочку, он лежал и не реагировал ни на что. Ни тайленол, ни парацетамол температуру не сбивали. Вызвали бригаду 911, благо их офис прямо под нашим домом. Приехали втроём, кто из них доктор, кто фельдшер или медбрат - не очень понятно, все со стетоскопами, термометрами, пульсоксиметрами, измерили температуру, сатурацию, послушали его, успокоили Лену, сказали, если хотите, отвезём в эмерженси (Больница скорой помощи – прим. Ред.), но страшного нет ничего.

Лена говорит, мол, у мужа и мамы положительный тест на ковид. У нас с папой отрицательный, но сегодня у меня с утра лихорадка, 39,5, возможно, тоже ковид. На что доктор ухмыльнулся и сказал: «Или просто лихорадка». И порекомендовал для Феликса другие препараты, которыми можно сбивать температуру каждые 2 часа.

Температура у Феликса снизилась, он уснул…

3 января. Теперь заболели все

Вечером 3 января поднялась температура и у Игоря. 5 января сделали всем тесты на антиген - все 4 положительные...

Сам ковид перенесли все довольно легко, у меня даже температуры выше 37,2 не было. Но вот «выход» из ковида оказался гораздо тяжелее: слабость, головокружение, боли во всём теле, головная боль, постоянная сонливость, отсутствие аппетита, извращения вкуса, у Лены - частичная потеря обоняния и вкуса…

Ситуация усугублялась тем, что в Америке нельзя пойти в аптеку и купить то, что тебе нужно. Сначала к врачу, и лекарства только по рецепту. Благо, мы с собой привезли практически всё необходимое. И это скорее всего был штамм омикрон, потому что у всех, включая детей, всё началось с болей в горле, которые «опустились» до трахеита.

Как лечились?

Увеличили дозу витамина Д, омеги, принимали магний, В12, железо, витамин С, цинк и т.д. Игорь чувствовал себя плохо, он мучался головной болью, которая не снималась никакими болеутоляющими и НПВС. Из-за нее слабость, постоянная усталость и сонливость…

Заказали платную онлайн консультацию американского врача. Он назначил препараты, у которых побочек и осложнений столько, что, как сказали мои знакомые доктора , о головной боли от них забудешь точно! Принимать их мы не стали. Знакомый российский врач прописал мужу лекарство, укол которого поставил Игоря на ноги (название не указываем, так как без назначения врача его принимать не рекомендуется – прим. Ред.)

Спустя две недели: тесты положительные, все невкусно

Вечером 13 января мы с Леной сдали ПЦР-тест, Игорю его сделали в этот же день на приёме врача. В этот раз в клинике вечером на всё у нас ушло минут 15, предновогодний ажиотаж с тестами упал. Ответ ПЦР ждать 24-72 часа, Лене пришёл уже утром следующего дня - положительный… Через пару дней пришёл и мой ответ - тоже положительный.

Сколько он ещё может быть положительным, в лаборатории не ответили, сказав, что мы постоянно контактируем с вирусом дома, мол, на поверхностях он сохраняется, и порекомендовали обработать всё дезинфектором.

Честно говоря, для меня это была странная рекомендация, ведь коронавирус не способен такое длительное время сохранять жизнеспособность на поверхностях, тем более что мы регулярно кварцевали все помещения в квартире. Но для очистки совести ещё раз прокварцевали и перемыли всё в квартире.

Из симптомов ковида на сегодня - остаточный кашель, быстрая утомляемость и извращения вкуса. Из всех нас полностью обоняние не терял никто, у Лены отмечалось его снижение. А вот извращениям вкуса, похоже, теперь страдаем: ну, не вкусно всё! При этом сладкое-солёное-горькое различаем, но удовольствия от еды не получаем.

Мы бы не переживали за ПЦР-тесты, но 18 января к нам должна была прилететь бабушка, которой в феврале «стукнет» 81, и очень не хотелось бы, чтобы она заразилась. И, ура! Тесты стали отрицательными накануне прилета родственников! Выздоравливаем! Витамины, минералы и добавки пить продолжаем. Постковидная реабилитация, надеюсь, пройдет нормально.

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