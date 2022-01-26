Россия окончательно перешла на электронные больничные: Как оформить бюллетень в 2022 году

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С начала этого года в любом уголке нашей страны можно воспользоваться современным социальным суперсервисом - получить больничный лист нового поколения. Речь идет об электронном листке нетрудоспособности (ЭЛН). Впервые цифровые бюллетени в России начали оформлять летом 2017 года. А к середине осени 2021-го уже 80% больничных стали электронными. С 1 января 2022-го бумажная форма документа окончательно ушла в прошлое. Теперь пациентам выдаются только ЭЛН.

Применение цифровых технологий в условиях эпидемии COVID-19 особенно актуально, отмечают эксперты. Суперсервис «Электронный листок нетрудоспособности» позволяет нам минимизировать контакты и избежать лишних визитов в людные места (поликлиники, офисы), где повышен риск заразиться коронавирусом.

Что нужно знать об особенностях оформления ЭЛН, начисления и выплаты пособий (больничных) по нему в 2022 году? Об этом «КП» рассказали специалисты Фонда социального страхования (ФСС РФ). Напомним, из средств этого ведомства нам выплачивают больничные, начиная с 4-го дня пребывания на бюллетене при общем заболевании или бытовой травме (первые три дня оплачивает работодатель).

Факт 1: экономия времени и нервов

У ЭЛН немало преимуществ по сравнению с оформлением больничных по старинке. Эксперты выделяют такие «бонусы»:

• электронный больничный нельзя помять, порвать или потерять;

• не нужно проверять, все ли штампы поставили в поликлинике, правильными ли чернилами заполнили бланк и т. п.;

• врач тратит меньше времени на оформление бумаг и может уделить больше внимания пациенту;

• для работодателей при переходе на ЭЛН сокращается время на обработку больничных;

• исключен риск подделки бюллетеней - современный сервис работает прозрачно.

Факт 2: врач заполняет бланк в спецпрограмме на компьютере

На практике оформление ЭЛН выглядит так:

• Лечащий врач открывает специальную программу и запрашивает у ФСС РФ номер для формирования ЭЛН.

• Получив необходимую информацию (буквально за считаные секунды), доктор, у которого есть электронная медкарта пациента, заполняет минимум полей в электронном листке нетрудоспособности: дату его открытия и код причины освобождения от работы. Остальная информация - ФИО, СНИЛС (то есть номер свидетельства пенсионного страхования. - Ред.) и дата рождения пациента, название медицинской организации - вносится в ЭЛН автоматически.

• Закрывает врач электронный больничный так же, как раньше бумажные бюллетени: после осмотра пациента. Данные в ЭЛН заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью врача и медорганизации.

Факт 3: подтверждать факт своей болезни работодателю теперь не нужно

С 2022 года сведения об электронных листках нетрудоспособности работников передаются из Фонда социального страхования работодателям автоматически. То есть теперь необязательно сообщать своему руководителю, с какого числа вам открыт больничный и когда документ позволяет приступить к труду.

Если вам все же понадобится информация о своем ЭЛН, захотите узнать его номер или распечатать данные, то это легко можно сделать с помощью сервиса «Личный кабинет получателя услуг». Для этого заходим на портал Фонда соцстраха lk.fss.ru. Для доступа в личный кабинет используются те же логин и пароль, что и для Единого портала госуслуг.

Кстати, на самом портале госуслуг есть сервис оповещения, с помощью которого пациент может узнавать в онлайн-режиме об открытии, продлении и закрытии больничного.

Факт 4: ЭЛН выдают и государственные, и частные клиники

Форма собственности медицинской организации - государственная, муниципальная, ведомственная, частная - в данном случае роли не играет. Главное условие - наличие лицензии на проведение экспертизы временной нетрудоспособности (то есть право оформлять больничные листы). Даже частная медорганизация при наличии лицензии может подключиться к суперсервису «ЭЛН».

Факт 5: о вашем диагнозе не узнает ни шеф, ни коллеги

Не переживайте: из электронного больничного узнать ваш диагноз никто не сможет. В цифровом бюллетене работодателю передается только код, шифрующий причину временной нетрудоспособности: общее заболевание, уход за членом семьи, травма на производстве и т. д.

Факт 6: для получения больничных удобнее завести карту «Мир»

Специалисты считают, что оптимальный вариант получения социальных выплат, включая пособия по временной нетрудоспособности (больничные) - оформление карт национальной платежной системы «Мир». Ее обладателям не нужно заполнять банковские реквизиты в заявлении на выплату пособия, достаточно указать лишь номер самой карты. И деньги появятся на счете максимум через 30 минут после их перечисления Фондом соцстраха. «О зачислении пособия на карту «Мир» получателю приходит СМС-уведомление с указанием вида выплаты и ее суммы», - поясняют в ФСС РФ.

Факт 7: бумажные листки нетрудоспособности, выданные в 2021 году, принимаются к оплате

Все листки нетрудоспособности, которые были выданы в 2021 году, вне зависимости от формы (бумажной или электронной), будут приняты ФСС к оплате в 2022 году, поясняют специалисты Фонда. При этом, если в прошлом году открыт бумажный больничный, а в 2022 г. он продлевается, то листок продолжения будет оформляться уже только в электронном виде.

Если бумажный бюллетень выдан в 2021 г., в январе 2022 г. закрыт, а затем возникла необходимость аннулирования и выдачи дубликата больничного, то он будет оформлен в электронном виде.

БУДЬ В КУРСЕ

Пособия по болезни нам теперь выплачивают не работодатели

В прошлом году Россия окончательно перешла на систему прямых выплат социальных пособий из средств ФСС РФ. Прежде действовала так называемая зачетная схема - работодатель перечислял в Фонд страховые взносы, а когда произойдет страховой случай (заболевание работника либо другое событие, при котором полагается пособие) - выплачивал из собственных средств, с последующим взаимозачетом. Теперь же адресаты пособий получают соцвыплаты напрямую из Фонда.

Такой порядок имеет ряд преимуществ, отмечают эксперты. В частности, работодателям не нужно выводить деньги из оборота для выплаты пособий; для предприятий отпадает необходимость обрабатывать, рассчитывать такие выплаты; автоматизированная система исключает нарушения при назначении пособий.

С 1 января 2022 года механизм прямых выплат для работодателей стал проще, отмечают в ФСС РФ. Теперь Фонд сам сообщает работодателю о наступлении страхового случая, а также направляет запрос для подтверждения и (при необходимости) корректировки или дополнения с указанием сведений, необходимых для назначения и выплаты конкретного пособия.

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