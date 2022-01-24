Раскрыта загадка видео с «ожившим» трупом из тверского морга

Видео из тверского морга с «ожившим» трупом оказалось рекламой сериала Фото: www.youtube.com

В интернете расходится вирусное видео с якобы ожившим в морге покойником. В том числе и под видом программы ЧП на НТВ, которой, как известно, зрители доверяют больше, чем всяким другим программам. Даже расшифровывают ее, как Честная Передача. На видео - запись бытовой камеры, установленной, как вещает голос за кадром, в морге города Твери. На записи две каталки. На каждой мертвец, укрытый простыней. И вдруг один из мертвецов неуклюже работая рукой, аки пьяный, избавляется от простыни. И аки пьяный с трудом встает с лежака. Как в самой плохой кинострашилке про оживших покойников!

Но голос за кадром вещает нам: «Сегодня утром в тверском морге произошел непонятный случай. Там ожил мертвец. Как говорят специалисты, это не единичный случай. В случае кончины ЭЭГ показывает электрическое молчание мозга. Оно должно сохраняться не менее 30 минут, чтобы зарегистрировать смерть. При наличии сомнений в электрическом молчании мозга необходимо повторная регистрация ЭЭГ. Главное, чтобы тело не было сразу направлено в морг, там пониженная температура, которая замедляет появление естественных признаков смерти. Если отправить предполагаемого умершего в морг раньше, то это халатность. Ведь иногда человек может впасть в тяжелую кому, которую называют летаргическим сном».

Видео мгновенно разлетелось по всему интернету. До тверского морга нам не удалось дозвониться.

Однако наши журналисты сразу заметили на картинке ряд несуразиц. Обнаружили кадр, на котором четко видно, как сверху установлен микрофон для улавливания звука. Ну прямо как на съемках фильмов.

Плюс подозрительное время съемки. На самом видео часы показывают 06:52. А по сети кадры начали расходиться уже в 08:02. Неужели кто-то так быстро «слил» это видео с камер наблюдения? Но тогда почему выложили только этот момент? Где видео, как «ходячий мертвец» идет по помещению и при виде него падает в обморок какая-нибудь уборщица?

- А ничего подобного и не будет, - рассказал нам судмедэксперт Эдуард Туманов. - Видео наиглупейшее и здравой оценке вообще не подлежит. Оно, на самом деле, постановочное. И снято не в Твери, а в Москве. В июле-августе в закрытом на реконструкцию секционном зале морга нашего мединститута прошли съемки какого-то сериала. Очевидно, сейчас момент съемок специально слили в интернет, чтобы заранее подогреть интерес к своему «киношедевру».