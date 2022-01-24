Американцы готовят удар по самому больному: Новые санкции могут затронуть и оборонку, и потребительский рынок

В санкционных планах администрации Байдена, как пишет The Washington Post со ссылкой на сотрудников Белого дома, запрет на поставки в Россию полупроводников — компонентов любого электронного устройства. Фото: REUTERS

В США придумали новый способ уколоть Москву. В санкционных планах администрации Байдена, как пишет The Washington Post со ссылкой на сотрудников Белого дома, запрет на поставки в Россию полупроводников — компонентов любого электронного устройства. Эта мера может нанести удар по многим технологичным отраслям: от искусственного интеллекта до космоса.

Собственно, в Вашингтоне и не скрывают, что в случае «вторжения России на Украину», о котором так много говорят за океаном, постараются сделать Москве как можно больнее.

- Сила такого экспортного контроля в случае с полупроводниками в том, что мы можем ослабить потенциально ключевые источники роста российской экономики, будь то гражданская авиация, высокие технологии или морское судоходство, - сказал высокопоставленный источник WP в Белом доме.

В качестве примера своего могущества американские аналитики приводят российские микросхемы «Эльбрус», которые используются в нашем новейшем вооружении. Разработка это полностью российская, казалось бы, при чем тут янки? Дело в том, что производят «Эльбрус» на заводе в Тайване — это вообще мировой центр по сборке микросхем. И вот туда американцы давно запустили руки. Например, они вынудили тот же завод отказаться от сотрудничества с китайским технологическим гигантом Huawei, когда обложили его санкциями в рамках торговой войны.

Впрочем, если дело дойдет до полноценного запрета поставок, это почувствуют на себе все россияне. Дело в том, что почти все электронные устройства, будь то смартфоны, холодильники или телевизоры, имеют в себе хотя бы несколько чипов, произведенных при участии американцев или на их программном обеспечении. А значит, у американцев есть права запретить продавать все эти гаджеты в ту или иную страну.

- Подобные дополнительные санкции в первую очередь ударят по американским компаниям, которые ориентированы на экспорт продукции, - говорится в комментарии корпорации «Ростех».

С другой стороны, на выручку нам может прийти Китай. Поднебесная и так один из главных источников электроники для российских магазинов. Например, 70% смартфонов и компьютеров приезжают к нам именно оттуда.

КОМПЕТЕНТНО

Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий:

В теме проводников нельзя говорить общо, каждый раз нужно рассматривать конкретный пример. По разным типам микросхем и разным компонентам для них у России разные типы зависимости от заграничных поставщиков. Некоторое время назад похожие ограничения на те, о которых сейчас идет речь, были наложены на китайскую компанию Huawei. После этого руководство КНР приняло стратегическое решение, и теперь электроника там развивается более интенсивно и таким образом, чтобы сознательно снизить зависимость от Запада, не только как от рынка сбыта, но и как от разработчика технологий. И у нас в России давно идут такие процессы. Но мне кажется неправильным говорить о том, что теперь каждая страна должна самоизолироваться и перейти на натуральное хозяйство. В современном мире это непродуктивно и экономически невозможно. Чем мощнее и продвинутее технологии создаются, тем больше ресурсов они требуют — не только финансовых, но и человеческих. Это заставляет экономики и ученых разных стран работать сообща. Вряд ли мы увидим картину, когда мир разделится, и каждая страна будет делать свою микросхему или свой двигатель. Так что на заявления от «источников в Белом доме» я бы смотрел как на соревнования пропагандистов.

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