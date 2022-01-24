Полиция проверяет блогершу Леру Изумруд из-за 200-килограммового живого медведя в квартире

Девушка привезла домой дикое животное для своего годовалого сына Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

21-летняя Валерия Татаринцева, более известная под псевдонимом Лера Изумруд, — популярный блогер. Аудитория девушки в социальной сети Тик Ток превышает 7,5 миллиона человек, в Инстаграм у неё более миллиона подписчиков.

Татаринцева решила показать подписчикам игры с живым медведем в собственной квартире. У себя в аккаунте девушка рассказала, что дикого зверя она заказала для своего годовалого сына Марка. В минувшие выходные блогер выложила видео как медведя на поводке заводят в подъезд многоэтажки в Мытищах, где живёт девушка с сыном.

Но затея с диким гостем совсем не обрадовала соседей Леры Изумруд. Жильцы дома были очень напуганы появлением дикого зверя в их доме. Люди считают подобные развлечения опасными для себя и своих близких.

— Я не видел этого сам, мне показали соседи на видео, что в наш дом привели огромного медведя. Это уже переходит всякие границы, о какой безопасности может идти речь, это же дикое животное, ему не место в многоквартирном доме. А если бы он столкнулся в подъезде с детьми или собаками. Его держали на тонком поводке, всего один человек в сопровождении. Если животное что-то спровоцирует, это же могло привести к ужасным последствиям, — говорит сосед блогера Владимир (имя изменено)

Видео обеспокоило не только жильцов дома, но и привлекло внимание полиции. Сейчас по данному факту в правоохранительных органах инициирована проверка. Полицейские выясняют кто и на каких основаниях оказал блогеру экзотическую услугу. Своей популярности девушка добилась выполняя провокационные задания от своих зрителей, в основном на Леру подписаны подростки. Они предлагают блогеру так называемые "челленджи" и следят за тем, как девушка их претворяет в жизнь. Среди заданий были и весьма безобидные, например залезть в ванну в одежде, прокукарекать на весь супермаркет или выйти на улицу в одеже, надетой задом наперёд. Лера всё легко выполняла. И необычные поступки, похоже давно вошли у блогера в привычку, а удивлять аудиторию становилось всё труднее.