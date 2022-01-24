Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 11:30

Полиция проверяет блогершу Леру Изумруд из-за 200-килограммового живого медведя в квартире

Девушка привезла домой дикое животное для своего годовалого сына
Наталия ЕРОШКИНА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Девушка привезла домой дикое животное для своего годовалого сына

Девушка привезла домой дикое животное для своего годовалого сына

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

21-летняя Валерия Татаринцева, более известная под псевдонимом Лера Изумруд, — популярный блогер. Аудитория девушки в социальной сети Тик Ток превышает 7,5 миллиона человек, в Инстаграм у неё более миллиона подписчиков.

Татаринцева решила показать подписчикам игры с живым медведем в собственной квартире. У себя в аккаунте девушка рассказала, что дикого зверя она заказала для своего годовалого сына Марка. В минувшие выходные блогер выложила видео как медведя на поводке заводят в подъезд многоэтажки в Мытищах, где живёт девушка с сыном.

Но затея с диким гостем совсем не обрадовала соседей Леры Изумруд. Жильцы дома были очень напуганы появлением дикого зверя в их доме. Люди считают подобные развлечения опасными для себя и своих близких.

— Я не видел этого сам, мне показали соседи на видео, что в наш дом привели огромного медведя. Это уже переходит всякие границы, о какой безопасности может идти речь, это же дикое животное, ему не место в многоквартирном доме. А если бы он столкнулся в подъезде с детьми или собаками. Его держали на тонком поводке, всего один человек в сопровождении. Если животное что-то спровоцирует, это же могло привести к ужасным последствиям, — говорит сосед блогера Владимир (имя изменено)

Видео обеспокоило не только жильцов дома, но и привлекло внимание полиции. Сейчас по данному факту в правоохранительных органах инициирована проверка. Полицейские выясняют кто и на каких основаниях оказал блогеру экзотическую услугу. Своей популярности девушка добилась выполняя провокационные задания от своих зрителей, в основном на Леру подписаны подростки. Они предлагают блогеру так называемые "челленджи" и следят за тем, как девушка их претворяет в жизнь. Среди заданий были и весьма безобидные, например залезть в ванну в одежде, прокукарекать на весь супермаркет или выйти на улицу в одеже, надетой задом наперёд. Лера всё легко выполняла. И необычные поступки, похоже давно вошли у блогера в привычку, а удивлять аудиторию становилось всё труднее.

КАРТИНА ДНЯ