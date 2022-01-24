Все исследованные медицинские маски показали высокий уровень бактериальной защиты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роскачество совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России (ФМБА) начало исследование по средствам индивидуальной защиты (СИЗам). Всего были проверены пять видов масок, которые реализуются онлайн через Wildberries и OZON.

В лаборатории был проведен научно-исследовательский эксперимент, проходивший в три этапа. Каждый этап тестирования представлял ту или иную жизненную ситуацию. Например, первый опыт имитировал вдох через маску в зараженной бактериями среде, второй — защиту при аэрозольном распылении бактерий в воздухе (как при чихании в лицо). Третий этап воссоздавал пропускную способность маски при попадании на нее вируса, по размеру сопоставимого с вирусом COVID-19.

Все маски прошли эти исследования дважды: в сухом и влажном виде, а также после стирки.

Хорошие новости: все изучаемые образцы не содержали формальдегида, ацетальдегида, ацетона, и метанола, а также по показателям микробной чистоты показали удовлетворительные результаты. Это означает, что изделия безопасны, и при ношении маски вы не будете вдыхать токсичные элементы.

И такие скромные результаты на самом деле не означают, что в масках пользы почти нет. Дело в том, что эти данные получены в результате лабораторного эксперимента. И эксперты поясняют: в жизни вирусы не летают в воздухе самостоятельно, они прикрепляются к частицам воды, которые попадают в воздух при дыхании, чихании, кашле и разговоре с инфицированным человеком. То есть, в жизни проницаемость будет скорее ближе к колонке эффективности бактериальной фильтрации в таблице (там замеряли проницаемости сходных по размеру капель жидкости с включенными в них микроорганизмами). Стало быть, маски будут задерживать капли с вирусами так же эффективно, как и с бактериями — выше 95%.

Роскачество выяснило, насколько эффективно маски из интернет-магазинов защищают от вирусов Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ВМЕСТО ВЫВОДА

Все исследованные медицинские маски показали высокий уровень бактериальной защиты — более 95%. Все они высокоэффективны и соответствуют ГОСТу.

Для масок не существует норматива прочности и если сильно тянуть за лямки, то они могут порваться, поэтому эксперты рекомендуют носить с собой больше, чем одну маску. В целом же, при правильном выборе и использовании СИЗа, весь потенциальный вред в период пандемии можно свести к минимуму. А польза от ношения маски очевидна: она поможет отфильтровать бактерии и вирусы из воздуха, защищая как носителя, так и окружающих.

Ну и не забывайте про другие меры профилактики: своевременную вакцинацию, тщательное мытье рук, соблюдение социальной дистанции и т.п.

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