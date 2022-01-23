ВОЗ: "Омикрон-штамм" может положить конец пандемии коронавируса в Европе

Штамм коронавируса "омикрон" может положить конец пандемии в Европе Фото: REUTERS

Штамм коронавируса "омикрон" может положить конец пандемии коронавируса в Европе. С таким мнением выступили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 23 января.

Заявление ВОЗ опубликовало в своем Twitter агентство AFP.

"Вполне вероятно, что регион приближается к концу пандемии после "омикрона", — говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, "омикрон-штамм" коронавирусной инфекции считается более заразным, но менее опасным - вызываемые им симптомы больше похожи на простуду и редко вызывают серьезные последствия для организма.

Однако не все согласны с тем, что "омикрон" позволит остановить пандемию. Как считает директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, штамм "омикрон" слишком быстро распространяется, в связи с чем увеличивается риск новых мутаций. А вместе с ними - вероятность продолжения пандемии.