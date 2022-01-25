Суд постановил забрать квартиру у покупательницы и вернуть бывшему хозяину, потому что его признали невменяемым алкоголиком

Свое единственное жилье женщина добросовестно приобрела в ипотеку Фото: Олег ЗОЛОТО

Катерина Михайленко (данные героини изменены по ее просьбе) - риелтор с 25-летним стажем. Она точно знает, как заключить максимально выгодную и безопасную сделку с недвижимостью. Знала. В ближайшее время она вместе с дочкой-первоклашкой рискует оказаться на улице.

В июле 2013 года Катерина Михайленко купила квартиру в ипотеку.

Хозяином был Тимур Булатов, он рассказал, что в сентябре 2012 года приобрел «трешку» площадью 58,70 кв метров у некоего Игоря Новикова (гражданина пьющего, но вполне адекватного), чтобы сделать там ремонт и перепродать дороже. Ремонт затянулся, а деньги нужны, поэтому готов уступить по цене чуть ниже рыночной.

- Банк и страховая компания затребовали дополнительные документы, - рассказывает Катерина Михайленко. - Во-первых, я познакомилась с самим Новиковым, удостоверилась, что он вполне адекватен и знает о сделках с его бывшей квартирой, это он подтвердил мне как устно, так и письменно (соответствующая бумага есть в распоряжении редакции). Во-вторых, Булатов предоставил мне расписку от Новикова о получении денег за квартиру в полном объеме, плюс передаточный акт, а еще справку из психдиспансера о том, что данный гражданин на момент сделки на учете у них не состоял.

Катерине Новиков также предоставил врачебное свидетельство от 17 июля 2013 года (есть в распоряжении редакции) о том, что он прошел медосвидетельствование, и у него отсутствуют противопоказания к сделкам по купле-продаже недвижимости.

Шли годы. Катерина родила дочку Марину, которая недавно пошла в первый класс. В «трешке» на улице Клинской они сделали ремонт.

НИЧЕГО НЕ СООБРАЖАЛ

В конце 2019 года, Михайленко неожиданно получила повестку. В документах значилось: Игорь Новиков обратился в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи его квартиры.

По словам Новикова, злоупотреблять алкоголем он стал на фоне депрессии после смерти родителей, в 2008 году бросил работу, уходил в запои примерно на неделю, стоял на учете в наркологичке.

- Летом 2012 года я познакомился с Тимуром, который стал меня убеждать, что одному в «трешке» жить слишком дорого, есть смысл ее продать, купить «двушку» и безбедно жить на разницу в деньгах, - рассказывал Новиков в суде. - Все разговоры, конечно, проходили не на трезвую голову. А однажды Тимур дал мне подписать какие-то бумаги, я их не читал. В 2014 году он пришел ко мне в квартиру и заявил, что я должен освободить жилье, потому что он его у меня якобы купил. А потом просто вывез меня на дачу, где держал вплоть до марта 2015 года. Позже он отдал мне комнату в коммуналке, где я вынужден жить до сих пор, в то время, как мою квартиру уже перепродали.

- Вся эта история - абсолютный вымысел, - уверяет Михайленко. – Я лично с ним разговаривала до покупки квартиры, и он прекрасно был обо всем осведомлен.

По словам женщины, все те годы, что она жила в квартире, ей регулярно приходилось видеть бывшего владельца: то он за «забытой» стремянкой придет, то приедет пьянствовать к другу-соседу.

ТАРАКАНЫ ВЫБЕГАЛИ ИЗ ХЛЕБА

В феврале 2020 года Головинский районный суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу. Поручили ее сотрудникам института имени Сербского, которые пришли к неожиданному выводу.

«Новиков в настоящее время страдает и на момент подписания договора купли-продажи страдал психическим расстройством в виде параноидальной шизофрении», - пишут эксперты в своем заключении.

Игорь Новиков рассказал экспертам, как ему тяжко училось в школе, что слышал у себя в голове странную музыку, за ним следили мыши из угла комнаты, тараканы выбегали из хлеба.

«В юридически значимый период у подэкспертного имелись выраженные психические расстройства, которые в совокупности и обусловили такое состояние, которое лишало его способности понимать значение своих действий, руководить ими, а также осознавать юридическую суть и социально-правовые последствия», - продолжают специалисты.

Но как быть со справками от врачей-психиатров, которые Новиков показывал Булатову и Михайленко? Могли два разных врача с разницей почти в год не заметить ненормальное поведение пациента, который, к тому же ранее попадал в больницу и лечился от последствий алкоголизма? На это ответа нет. Более того, эксперты даже не упоминают тот факт, что они видели заключения своих коллег.

С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД

На основании этой экспертизы Головинский районный суд расторг как сделку между Игорем Новиковым и Тимуром Булатовым, так и все последующие, а право собственности на недвижимость признал за истцом - то есть за Новиковым. Это решение устояло уже в апелляционной и кассационной инстанциях. При этом Катерина не была признана добросовестным покупателем. А значит, ей не положены компенсации.

- Новиков – в этой ситуации однозначно жертва, - прокомментировала его адвокат Наталья Чуманова. - Ему просто негде жить: в коммуналку, где он прописан, его не пускают соседи.

Катерина готовится писать заявление в полицию с просьбой разобраться – нет ли во всей этой схеме следов мошенничества, а если есть, то с чьей стороны?

Кстати

Что известно о последнем продавце

Вопросы возникают и к Тимуру Булатову. С нами общаться он не пожелал.

Но вот, что удалось узнать kp.ru.

В судах есть немало гражданских дел, в которых фигурирует человек с теми же персональными данными, что и Тимур Булатов. Этот человек должен кругленькую сумму своему знакомому, он же не оплачивает штрафы ГИБДД, «коммуналку» и налоги. Согласно данным открытых источников, в последние пять лет в собственности у гражданина Булатова находились минимум 2 земельных участка, 3 машины и 9 квартир. И за некоторые из них ему пришлось побороться в судах.

В 2018 году гражданка Томас пыталась оспорить продажу ее жилья с торгов гражданину Булатову по заниженной цене, но потерпела фиаско.

В том же году гражданка Лазарева подавала в суд на бывшего мужа и на гражданина Булатова. Первый продал второму половину квартиры, не уведомив супругу.

В 2014 и 2015 гг. некий гражданин Булатов выкупал доли в многокомнатных квартирах втайне от оставшихся собственников, а потом вселялся туда через скандалы, вызовы полиции и суд. К примеру, гражданин Ткаченко несколько лет пытался оспорить сделку, по которой его «бывшая» после развода продала Булатову половину «трешки» площадью 121,7 кв. метров. Даже писал заявление в полицию. Силовики проверку провели, нарушения закона не нашли, и суд все требования Булатова о вселении в квартиру удовлетворил.

Сухой остаток

Какое развитие событий ждет в ближайшее время Катерину Михайленко, неизвестно, однако предсказуемо. Почему-то в документах нигде не фигурирует ее несовершеннолетняя дочь, интересы ребенка как будто остались за скобками.

В ближайшее время семью ждет новый бой: судебные заседания по иску Игоря Новикова о снятии с регистрационного учета и выселении из квартиры Катерины и ее дочки.

«Комсомолка» следит за этой историей.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«В полиции вряд ли помогут»

Леонид Ольшанский, народный адвокат:

- В полиции вряд ли возьмутся за это дело, ведь есть решения судов и экспертиза института Сербского. Но Верховный суд постоянно говорит о том, что добросовестного приобретателя нельзя выкидывать на улицу. Поэтому обязательно нужно обратиться с заявлением туда, проставить на своей копии штамп Верховного суда, после чего написать еще заявление судебным приставам: “Мною подана жалоба, что подтверждается штампом на втором экземпляре заявления, прилагаю ксерокопию, прошу приостановить исполнение решения суда на срок рассмотрения дела в Верховном суде”. Так можно выиграть еще пару месяцев.

КОНКРЕТНО

Что делать, чтобы не нарваться на мошенников при сделках с недвижимостью

- факт того, что квартиру перепродают через короткий срок после покупки (в случае Михайленко — через год), должен насторожить

- воздержитесь от сделки, если квартира несколько раз переходила из рук в руки. Стремитесь купить квартиру у первого владельца, который получил ее при советской власти, а потом приватизировал и теперь хочет продать

- обратитесь к риелтору и нотариусу, чтобы они проверили чистоту сделки

- берите выписку из домой книги, чтобы понять, кто из владельцев когда и откуда появился

- проверяйте, были ли в семье дети – права ребенка будут на первом месте

- уточняйте, вкладывал ли предыдущий собственник маткапитал в жилье, а если да - то выделена ли доля на детей. Если не сделаете этого, рискуете через несколько лет судиться с повзрослевшими детьми предыдущих владельцев за их квадратные метры

- проверяйте также всех владельцев на вменяемость – пусть риелтор или нотариус запросит необходимые сведения из нарко- и психоневрологического диспансеров

- внимательно читайте все экземпляры договора - далеко не факт, что они идентичны

- поговорите с соседями, узнайте, кто жил в квартире, чем запомнился окружающим, были ли какие-то проблемы

- всегда указывайте в бумагах реальную стоимость квартиры - в случае мошенничества судиться вы будете именно за эти деньги