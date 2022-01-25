Суд постановил забрать квартиру у покупательницы и вернуть бывшему хозяину, потому что его признали невменяемым алкоголиком

Свое единственное жилье женщина добросовестно приобрела в ипотеку
Фото: Олег ЗОЛОТО
Катерина Михайленко (данные героини изменены по ее просьбе) - риелтор с 25-летним стажем. Она точно знает, как заключить максимально выгодную и безопасную сделку с недвижимостью. Знала. В ближайшее время она вместе с дочкой-первоклашкой рискует оказаться на улице.
В июле 2013 года Катерина Михайленко купила квартиру в ипотеку.
Хозяином был Тимур Булатов, он рассказал, что в сентябре 2012 года приобрел «трешку» площадью 58,70 кв метров у некоего Игоря Новикова (гражданина пьющего, но вполне адекватного), чтобы сделать там ремонт и перепродать дороже. Ремонт затянулся, а деньги нужны, поэтому готов уступить по цене чуть ниже рыночной.
- Банк и страховая компания затребовали дополнительные документы, - рассказывает Катерина Михайленко. - Во-первых, я познакомилась с самим Новиковым, удостоверилась, что он вполне адекватен и знает о сделках с его бывшей квартирой, это он подтвердил мне как устно, так и письменно (соответствующая бумага есть в распоряжении редакции). Во-вторых, Булатов предоставил мне расписку от Новикова о получении денег за квартиру в полном объеме, плюс передаточный акт, а еще справку из психдиспансера о том, что данный гражданин на момент сделки на учете у них не состоял.
Катерине Новиков также предоставил врачебное свидетельство от 17 июля 2013 года (есть в распоряжении редакции) о том, что он прошел медосвидетельствование, и у него отсутствуют противопоказания к сделкам по купле-продаже недвижимости.
Шли годы. Катерина родила дочку Марину, которая недавно пошла в первый класс. В «трешке» на улице Клинской они сделали ремонт.
В конце 2019 года, Михайленко неожиданно получила повестку. В документах значилось: Игорь Новиков обратился в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи его квартиры.
По словам Новикова, злоупотреблять алкоголем он стал на фоне депрессии после смерти родителей, в 2008 году бросил работу, уходил в запои примерно на неделю, стоял на учете в наркологичке.
- Летом 2012 года я познакомился с Тимуром, который стал меня убеждать, что одному в «трешке» жить слишком дорого, есть смысл ее продать, купить «двушку» и безбедно жить на разницу в деньгах, - рассказывал Новиков в суде. - Все разговоры, конечно, проходили не на трезвую голову. А однажды Тимур дал мне подписать какие-то бумаги, я их не читал. В 2014 году он пришел ко мне в квартиру и заявил, что я должен освободить жилье, потому что он его у меня якобы купил. А потом просто вывез меня на дачу, где держал вплоть до марта 2015 года. Позже он отдал мне комнату в коммуналке, где я вынужден жить до сих пор, в то время, как мою квартиру уже перепродали.
- Вся эта история - абсолютный вымысел, - уверяет Михайленко. – Я лично с ним разговаривала до покупки квартиры, и он прекрасно был обо всем осведомлен.
По словам женщины, все те годы, что она жила в квартире, ей регулярно приходилось видеть бывшего владельца: то он за «забытой» стремянкой придет, то приедет пьянствовать к другу-соседу.
В феврале 2020 года Головинский районный суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу. Поручили ее сотрудникам института имени Сербского, которые пришли к неожиданному выводу.
«Новиков в настоящее время страдает и на момент подписания договора купли-продажи страдал психическим расстройством в виде параноидальной шизофрении», - пишут эксперты в своем заключении.
Игорь Новиков рассказал экспертам, как ему тяжко училось в школе, что слышал у себя в голове странную музыку, за ним следили мыши из угла комнаты, тараканы выбегали из хлеба.
«В юридически значимый период у подэкспертного имелись выраженные психические расстройства, которые в совокупности и обусловили такое состояние, которое лишало его способности понимать значение своих действий, руководить ими, а также осознавать юридическую суть и социально-правовые последствия», - продолжают специалисты.
Но как быть со справками от врачей-психиатров, которые Новиков показывал Булатову и Михайленко? Могли два разных врача с разницей почти в год не заметить ненормальное поведение пациента, который, к тому же ранее попадал в больницу и лечился от последствий алкоголизма? На это ответа нет. Более того, эксперты даже не упоминают тот факт, что они видели заключения своих коллег.
На основании этой экспертизы Головинский районный суд расторг как сделку между Игорем Новиковым и Тимуром Булатовым, так и все последующие, а право собственности на недвижимость признал за истцом - то есть за Новиковым. Это решение устояло уже в апелляционной и кассационной инстанциях. При этом Катерина не была признана добросовестным покупателем. А значит, ей не положены компенсации.
- Новиков – в этой ситуации однозначно жертва, - прокомментировала его адвокат Наталья Чуманова. - Ему просто негде жить: в коммуналку, где он прописан, его не пускают соседи.
Катерина готовится писать заявление в полицию с просьбой разобраться – нет ли во всей этой схеме следов мошенничества, а если есть, то с чьей стороны?
Кстати
Вопросы возникают и к Тимуру Булатову. С нами общаться он не пожелал.
Но вот, что удалось узнать kp.ru.
В судах есть немало гражданских дел, в которых фигурирует человек с теми же персональными данными, что и Тимур Булатов. Этот человек должен кругленькую сумму своему знакомому, он же не оплачивает штрафы ГИБДД, «коммуналку» и налоги. Согласно данным открытых источников, в последние пять лет в собственности у гражданина Булатова находились минимум 2 земельных участка, 3 машины и 9 квартир. И за некоторые из них ему пришлось побороться в судах.
В 2018 году гражданка Томас пыталась оспорить продажу ее жилья с торгов гражданину Булатову по заниженной цене, но потерпела фиаско.
В том же году гражданка Лазарева подавала в суд на бывшего мужа и на гражданина Булатова. Первый продал второму половину квартиры, не уведомив супругу.
В 2014 и 2015 гг. некий гражданин Булатов выкупал доли в многокомнатных квартирах втайне от оставшихся собственников, а потом вселялся туда через скандалы, вызовы полиции и суд. К примеру, гражданин Ткаченко несколько лет пытался оспорить сделку, по которой его «бывшая» после развода продала Булатову половину «трешки» площадью 121,7 кв. метров. Даже писал заявление в полицию. Силовики проверку провели, нарушения закона не нашли, и суд все требования Булатова о вселении в квартиру удовлетворил.
Какое развитие событий ждет в ближайшее время Катерину Михайленко, неизвестно, однако предсказуемо. Почему-то в документах нигде не фигурирует ее несовершеннолетняя дочь, интересы ребенка как будто остались за скобками.
В ближайшее время семью ждет новый бой: судебные заседания по иску Игоря Новикова о снятии с регистрационного учета и выселении из квартиры Катерины и ее дочки.
«Комсомолка» следит за этой историей.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Леонид Ольшанский, народный адвокат:
- В полиции вряд ли возьмутся за это дело, ведь есть решения судов и экспертиза института Сербского. Но Верховный суд постоянно говорит о том, что добросовестного приобретателя нельзя выкидывать на улицу. Поэтому обязательно нужно обратиться с заявлением туда, проставить на своей копии штамп Верховного суда, после чего написать еще заявление судебным приставам: “Мною подана жалоба, что подтверждается штампом на втором экземпляре заявления, прилагаю ксерокопию, прошу приостановить исполнение решения суда на срок рассмотрения дела в Верховном суде”. Так можно выиграть еще пару месяцев.
КОНКРЕТНО
- факт того, что квартиру перепродают через короткий срок после покупки (в случае Михайленко — через год), должен насторожить
- воздержитесь от сделки, если квартира несколько раз переходила из рук в руки. Стремитесь купить квартиру у первого владельца, который получил ее при советской власти, а потом приватизировал и теперь хочет продать
- обратитесь к риелтору и нотариусу, чтобы они проверили чистоту сделки
- берите выписку из домой книги, чтобы понять, кто из владельцев когда и откуда появился
- проверяйте, были ли в семье дети – права ребенка будут на первом месте
- уточняйте, вкладывал ли предыдущий собственник маткапитал в жилье, а если да - то выделена ли доля на детей. Если не сделаете этого, рискуете через несколько лет судиться с повзрослевшими детьми предыдущих владельцев за их квадратные метры
- проверяйте также всех владельцев на вменяемость – пусть риелтор или нотариус запросит необходимые сведения из нарко- и психоневрологического диспансеров
- внимательно читайте все экземпляры договора - далеко не факт, что они идентичны
- поговорите с соседями, узнайте, кто жил в квартире, чем запомнился окружающим, были ли какие-то проблемы
- всегда указывайте в бумагах реальную стоимость квартиры - в случае мошенничества судиться вы будете именно за эти деньги