Письмо святой Татьяне в Когалымский храм

Автор фото: Данил Диянов

Накануне Татьяниного дня, на адрес храма св. Татианы в Когалыме в ХМАО-Югре поступили письма от студентов со всей России. Учащиеся вузов сформировали группы, от которых составили коллективные прошения о благополучной сдаче экзаменов и других пожеланиях.

Традиция праздновать День студента в день памяти святой мученицы Татианы идет в нашей стране с XVIII века, когда был подписан указ об основании Московского университета. Открытый в 2018 году в городе Когалыме храм в честь святой сразу стал популярным у российских студентов, благодаря уникальной реликвии – ковчегу с частицей мощей преподобной. Его преподнес в дар Святейший Патриарх Кирилл при совершении им чина великого освещения храма.

Строительство храма св. Татианы мученицы в Когалыме велось при поддержке компании «ЛУКОЙЛ», для него были использованы самые современные технологии, учитывающие в том числе особенности сурового климата Сибири. Как отметил Предстоятель Русской Церкви, «частный бизнес, в дореволюционное время поддерживал науку, искусство и церковь, и сегодня продолжает это делать, играя тем самым важную роль в реализации духовных потребностей общества».

«До пандемии мы дважды приезжали в храм в Когалыме, - вспоминает Иван Сбитнев, студент Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, - помню, на 1-ом курсе очень боялись первой сессии, и решили, что называется, заручиться поддержкой свыше.

Потом прочли в интернете, что, оказывается, к мощам покровительницы студентов можно приложиться, но не в Риме, а в Югре. Поехали не раздумывая. Очень довольны, храм действительно впечатляет. Фрески в византийском стиле сделаны особыми долговечными минеральными красками. Мы нашли новых друзей, да и экзамены сдали хорошо».

Автор фото: Данил Диянов

Студенты обращались к святой Татиане и в период пандемии. 25 января прошлого года несколько десятков тысяч учащихся вузов стали зрителями трансляции богослужения из когалымского храма.

В этом году положена традиция письменного паломничества в Когалым. Югра все больше воспринимается не только как кладовая ресурсов, но и один из центров духовной жизни страны.

Характерно, что в своих письмах молодежь обращается к небесной покровительнице студентов не только с традиционной просьбой посодействовать в зимней сессии, но и в целом – о поддержке на пути дальнейшего самосовершенствования.

Так, например, студенты 2-го курса горно-нефтяного факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в своем письме просят помочь «найти свой путь в жизни, саморазвитии и созидании».