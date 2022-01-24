Почему глупость торжествует и как не поддаться ей

Основная причина проблемы в том, что в современном мире глупые самоуверенны, а умные полны сомнений Фото: Shutterstock

У современного человека более широкий доступ к знаниям и опыту, чем у любого другого поколения. Тем не менее, люди продолжают делать глупости. Например, отрицать пользу прививок или на полном серьёзе утверждать, что земля плоская (да, до сих пор есть целое движение уверенных в этом людей!). Или вот распространенное в последние годы утверждение: “Никакого ковида нет, а пандемию придумали и продвигают фарм-гиганты, чтобы полуать баснословную прибыль”. Знакомо? Большинство из нас слышали подобные высказывания от казалось бы, неглупых людей.

Быть человеком разумным, иметь (зачастую) высшее образование и даже неплохую должность, но при этом нести чушь или совершать нелепые поступки – это и есть рациональная глупость.

«Основная причина проблемы в том, - написал в своей последней работе британский философ и эрудит Бертран Рассел, - что в современном мире глупые самоуверенны, а умные полны сомнений».

Он считал, что это главный индикатор, по которому можно определить рационального глупца.

Добавьте к этому зачастую непроверенную информацию и заговорщические кроличьи норы в Интернете, а также погружение людей с социальные сети со всеми этими диванными вирусологами, политологами и знатоками вообще всего на свете, и становится очевидно – человечество с веками умнеет, но глупость при этом никуда не девается.

Но специалисты, которые изучают человеческий интеллект, говорят, что это не безнадежно. И дают несколько полезных советов, которые помогут вам не оказаться в числе рациональных глупцов.

НЕ ПРИРАВНИВАЙТЕ IQ К ИНТЕЛЛЕКТУ

- Людям давно пора отказаться от широко распространенного убеждения, что высокий IQ и рациональность идут рука об руку, - утверждает нейропсихолог Дэвид Робсон, автор книги «Ловушка интеллекта: почему умные люди делают глупые ошибки».

По его мнению, IQ-тесты избирательны и измеряют способность человека только к определенным видам абстрактного мышления. Но что самое главное, они ничего не говорят о здравом смысле человека.

- Когда дело доходит до таких вещей, как анализ свидетельств и беспристрастное обдумывание фактов, или возможность определить, что правда, а что ложь, то IQ в этом деле плохо помогает.

По словам доктора Робсона, когда дело доходит до мотивированных рассуждений, решающее различие между высокоинтеллектуальными людьми и умными заключается в том, что последние лучше справляются с этим.

РАЗВИВАЙТЕ НАВЫКИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, включая собственные убеждения, это и есть критическое мышление.

- Если людям не хватает такого навыка, они подвергаются дезинформации. А когда они начинают такой дезинформации верить, это есть ничто иное, как рациональная глупость, - говорит Квассим Кассам, профессор философии в Университете Уорика.

Он также выступает за скептицизм и повышенное внимание к обсуждению - уделяя время всестороннему рассмотрению вопросов:

- Мы живем в среде, в которой скорость имеет решающее значение. У людей зачастую просто нет времени, чтобы по-настоящему развить точку зрения и обдуманно объяснить свое мышление.

САМОРЕФЛЕКСИЯ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Шведский академик Матс Альвессон, профессор Лундского университета, исследует «функциональную глупость», и одним из её признаков считает тот момент, когда модные фразы и якобы новаторские идеи укореняются в сообществе (например, какой-то фирме или политической партии), даже когда большинство участников знает, что все это ерунда.

- Это проблематично - думать самостоятельно, поэтому гораздо легче просто следить за тем, что делают другие. Да, это помогает уменьшить трения и стресс, но со временем становится проблемой. Люди становятся немного отчужденными, иногда они ведут себя почти как зомби на рабочих местах. В таких обстоятельствах даже очень умные люди могут с трудом вырваться на свободу.

Как получается так, что люди попадают в такую ловушку? По словам Альвессона, такое возникает, если человеку не хватает саморефлексии – то есть, способности смотреть на свои поступки, чувства и эмоции со стороны, и на их основе делать выводы.