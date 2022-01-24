Живущей с безработным мужем Седоковой пришлось продать квартиру

Анна Седокова с Янисом Тиммой снова отдыхают в Майами. Фото: Инстаграм.

Еще недавно Анна Седокова была обладательницей двух элитных московских квартир. Певица, долгие годы снимавшая жилье в столице России, с гордостью рассказывала, что купила в ипотеку большую квартиру в новостройке. Не успев расплатиться за нее, артистка год назад приобрела еще одни апартаменты в центре Москвы – тоже в строящемся доме, и тоже в ипотеку. За квартиру площадью 200 квадратных метров Седокова выложила 58 миллионов рублей. Итого по двум кредитам артистке приходилось выплачивать 480 тысяч рублей в месяц. Зато, объясняла звезда, она очень выгодно вложила деньги. И с гордостью рассказывала в Инстаграме, какой она крутой инвестор.

Несмотря на пандемийный кризис, Анне удалось закрыть кредит за первую квартиру. По слухам, в этом ей помог бизнесмен Артем Комаров – отец ее младшего сына Гектора. Артем, наследник миллионера Андрея Комарова, возглавляющий собственный строительный бизнес, вполне может позволить себе такой широкий жест. А вот со второй квартирой, в которую якобы вложил сбережения нынешний муж звезды, баскетболист Янис Тимма, певице пришлось расстаться.

- Насколько я слышала, с ипотекой на первую квартиру Анечке помог папа ее сына Гектора Артем Комаров. А вторая квартира, судя по всему, появилась у нее как раз благодаря этому баскетболисту. Возможно, он купил ее себе, чтобы им не тесниться у Анечки вместе с детьми, и просто оформил на ее имя. Он же иностранец, гражданин Латвии, - рассказала «Экспресс газете» бывший продюсер телеканала «Муз-ТВ» Олеся Сазыкина.

О том, что она продала квартиру, поклонникам рассказала сама Седокова. Сейчас Анна вместе с мужем живет в Майами. Супруги арендовали там дом, но, по словам Анны, подумывают купить собственное жилье в США. Когда один из подписчиков на днях поинтересовался у певицы, что случилось с ее московской квартирой и ремонтом в ней, Седокова огорошила всех признанием.

- О, это отличная история! Я же вам не рассказала. Квартиру я продала, - заявила звезда. - В какой-то момент я поняла, что мне не в кайф заниматься ремонтом и зачем страдать, если можно продать и купить другую. Сейчас я смотрю сразу две квартиры в двух странах. Могу показать, что планирую приобрести в Америке. Обожаю правильные инвестиции.

Вот только шоумен Рустам Солнцев уверен, что квартиру Анне пришлось продать из-за долгов. По его мнению, она просто не потянула платежи по ипотеке.

- Думаю, Седокова просто не потянула по деньгам эту квартиру, - заявил Солнцев. - Это же безумные траты - почти по полмиллиона в месяц. Зарабатывает в семье только она одна. А у нее еще трое детей, и двое из них живут с ней.

По слухам, кредит за одну из квартир Анне помог выплатить бизнесмен Артем Комаров – отец ее младшего сына Гектора. На фото Гектор с новым мужем певицы Янисом Тиммой. Фото: Инстаграм.

Муж певицы Янис Тимма почти год сидел без зарплаты (у клуба «Химки», за который играл баскетболист, были финансовые проблемы). 39-летняя Анна была единственным добытчиком в семье. А сейчас 29-летний Янис опять остался без работы. Спортсмен заключил контракт на месяц с баскетбольным клубом УНИКС, однако договор не был продлен. И Седокова вновь вынуждена содержать молодого мужа. Концертов у певицы практически нет, и, по мнению Солнцева, ее основной доход сейчас – это реклама в Инстаграме. К тому же Анна и ее супруг привыкли жить на широкую ногу и останавливаться в дорогих отелях. В декабре пара отметила день рождения Седоковой в самом дорогом отеле Монте-Карло. А сейчас вновь тратит деньги в Майами, где все достаточно недешево.

- Вот они сейчас опять улетели на отдых в Майами. Да, там тоже можно отдыхать бюджетно, - говорит Солнцев. - Но Седокову и ее мужа такой вариант вряд ли устроит. Они привыкли жить на широкую ногу и снимать дорогие виллы. А откуда на все это взять денег? И судя по ее Инстаграму, она больше отдыхает, чем где-то выступает.