Дочь Константина Меладзе рассказала, как относится к новой жене отца Вере Брежневой

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Продюсер Константин Меладзе уже семь лет счастлив в браке с певицей Верой Брежневой. Общих детей у супругов пока нет. В предыдущем браке с участницей конкурса красоты «Мисс Украина» Яной Сумм у композитора родились трое детей. Старшая дочь продюсера, 17-летняя Лия сейчас покоряет шоу-бизнес. Девушка принимает участие в украинской версии шоу «Голос». Наследница музыканта рассказала журналистам, как она относится к новой жене отца Вере Брежневой.

По словам девушки, она не общается с Верой. И, судя по всему, совершенно не стремится налаживать отношения с мачехой.

- Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой, - сообщила Лия "СтарХиту".

Ранее бывшая жена Меладзе рассказывала, что десять лет подряд была не в курсе отношений своего мужа с сексапильной солисткой «ВИА Гры». Продюсер крутил роман с Брежневой и не решался порвать с женой.

- У меня до сих пор не проходит возмущение от того, что человек совершает поступки какой-то масштабной гадости, строя при этом невинный взгляд или оправдываясь хорошими словами про любовь и заботу. От меня же на протяжении 10 лет все скрывали! Говорили: «Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем! – рассказывала Яна Сумм.

17-летняя Лия сейчас покоряет шоу-бизнес. Девушка принимает участие в украинской версии шоу «Голос». Фото: Инстаграм.

У Веры Брежневой есть две дочери от предыдущих отношений. Старшую Соню артистка родила от гражданского мужа Виталия Войченко. Младшую Сару – от украинского олигарха Михаила Кипермана. К слову, Вера болезненно относится к тому, что ее по-прежнему называют разлучницей.

- Живем, творим, никого не трогаем, но стоит нашим фамилиям где-то появиться!.. Нам не всегда нравится, когда наши фамилии используются. Одно дело, когда во благо, когда что-то позитивное, но когда в каком-то другом ключе - конечно, это уже надоело, - пожаловалась недавно Вера в одном из интервью, намекая, что ей постоянно напоминают о том, что Меладзе ушел к ней, разрушив свой 20-летний брак.

Меладзе и Брежнева живут на три страны – Россию, Украину и Италию. Супруги работают в Москве, отдыхают в Италии и часто бывают на Украине (младшая дочь звезды Сара учится там в школе). Недавно Меладзе приобрел в Киеве шикарные апартаменты площадью 206 квадратных метров, расположенные в элитном жилищном комплексе. В России у Брежневой есть дом в Подмосковье в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в 19 километрах от МКАД. Площадь двухэтажного особняка - 400 квадратных метров. Также у супругов есть дом у моря в Италии, в провинции Тоскана в коммуне Форте-деи-Марме. В 2015 году Вера и Константин сыграли там свадьбу – их расписал лично мэр города.