Михаил Дегтярев: «Выпуск этого самолета будет самым массовым за всю постсоветскую историю»

По словам губернатора Хабаровского края, среди регионов идет борьба за право стать официальной производственной площадкой. Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края провел заседание правительства, на котором одним из главных вопросов стал настоящий производственный прорыв. Речь идет о начале массового производства нового легкомоторного многоцелевого самолета «Байкал».

Идея разместить производство «Байкала» в регионе лоббировалась губернатором весь прошлый год. Решение это сделать было принято недавно министерством промышленности и торговли России. Об этом доложили премьер-министру России Михаилу Мишустину на совещании по вопросам развития гражданской авиации, которое прошло в Воронеже 20 января.

«Дорожная карта» по реализации этого масштабного проекта готова. Об этом заявил министр промышленности и торговли Хабаровского края Игорь Фомин. Вопрос – где будет размещено новое производство. На данный момент специалисты краевого минпромторга в тесной связке с представителями Минвостокразвития РФ и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики как раз заняты его решением. Земельному участку будет присвоен статус «Территория опережающего развития». Заседание Наблюдательного совета ТОР «Комсомольск» для принятия решения по расширению ее границ пройдет в течение ближайшего месяца.

- Выпуск этого самолета будет самым массовым за всю постсоветскую историю. Поэтому сейчас среди регионов идет серьезная борьба за право стать официальной производственной площадкой. Мы должны использовать этот шанс, - заявил Михаил Дегтярев.

Площадка производства грузопассажирского самолета «Байкал» будет официально презентована президенту России Владимиру Путину на ВЭФ в сентябре 2022 года.

- Принципиально поддерживаю размещение такого масштабного производства в ТОР «Комсомольск». Это даст мощный импульс развитию территории. Сами подумайте – рабочие места, налоги, создание транспортной и социальной инфраструктуры. Это, действительно, высочайший российский уровень, - считает Олег Бирюков, заместитель главы администрации Комсомольского муниципального района по экономическим вопросам.

Запуск производства нового грузопассажирского самолета даст старт и другим инициативам. Например, краевая компания «Хабаровские авиалинии» может стать федеральным учебным центром по эксплуатации отечественных видов авиационного транспорта, среди которых «Sukhoi Superjet 100» и «Байкал».