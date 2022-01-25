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Общество25 января 2022 8:20

День студента: больше всего учатся на юристов и экономистов, а устраиваются по специальности чаще айтишники

Как раз к празднику учащегося люда подоспела интересная статистика, ее изучил обозреватель kp.ru Александр Милкус
Александр МИЛКУС
Александр МИЛКУС
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Интересно, что самой популярной платформой, предоставляющей курсы для дистанционной учебы, стало «Открытое образование».

Интересно, что самой популярной платформой, предоставляющей курсы для дистанционной учебы, стало «Открытое образование».

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

«Статистика знает все», - утверждали Ильф и Петров в своем знаменитом и, как сейчас сказали бы молодые люди, олдскульном романе «Двенадцать стульев». Тем не менее это так.

533-страничный сборник «Индикаторы образования: 2022», составленный по материалам НИУ ВШЭ, Минобрнауки, Минпросвещения России и Росстатом, который будет полностью опубликован в конце недели, знает обо всем, что касается обучения в нашей стране. Как раз в Татьянин день стоит привести некоторые поучительные данные.

1.У нас учится почти 40 миллионов человек. Почти каждый третий, если включить даже младенцев. Пожилые люди тоже, кстати, проявляют пытливость и садятся за парты университетов.

Больше все, конечно, учатся в школе – почти 17 миллионов. Есть тут некоторая прибавка по сравнению с прежними годами, потому что выбираемся из демографической ямы. Вот тут как раз и подоспела программа строительства новых школ.

В детские садики ходят 7,4 млн малышей.

В колледжах и техникумах занимаются больше 3 миллионов (это и юные студенты, и те, кто получают дополнительную квалификацию, переучиваются или осваивают смежные профессии).

Ну и важная в День студента цифра – в вузах у нас больше 4 миллионов бакалавров, магистров и поступивших на специалитет.

2.А вот дальше уже интереснее. Как ни стараются образовательные политики и чиновники сагитировать поступать на технические и естественно-научные специальности, народ продолжает осаждать экономические и юридические вузы. Количество бюджетных мест в них сократили, насколько это возможно. Но люди выкладывают свои кровные.

Итак: на инженерное дело, технологии и технические науки поступали 28,4% абитуриентов, а на науки в сфере экономики, управления и юриспруденции – 34,8%. Ну что с ними, менеджерами, делать?

3.Не очень активно идет молодежь и преподавать в вузы, заниматься в них исследовательской работой. Ученых до 35 лет у нас 13,5%, а преподавателей старше 60 лет почти 30%. Постепенно картина меняется. Прежде и вовсе молодого препода в вузовских аудиториях на сыщешь. Разве что в ведущих вузах. Но 13% молодежи все-таки мало (с наукой академической, кстати, у нас дела получше – тут до 35 лет больше 20%, и, кстати, молодых людей стали активно нанимать предприятия, которые проводят собственные исследования).

4.И в стык с этим другая интересная таблица: все больше молодых, окончив бакалавриат или магистратуру, продолжают обучение в аспирантуре, ординатуре или поступают стажерами. Рост не очень большей по сравнению с тем, кто происходило лет пятнадцать назад. Но он есть. А если учесть, что количество выпускников вузов сокращается (здесь еще видны последствия демографической ямы), то тенденция хорошая. Не спугнуть бы. Тем более, что сейчас условия в аспирантуре ужесточились и нужно писать научные работы.

5. Я уже несколько раз рассказывал, что по подсчетам ученых, будет расти средняя продолжительность обучения, которое предстоит молодым людям. Те, кому сейчас 6 лет от роду, будут в среднем грызть гранит науки 16 лет. 11 лет – в школе или колледже, и минимум 4 - 5 лет в вузе.

6.Вернемся к студенческой жизни. В прошлом году Минобрнауки самокритично докладывало о проблемах с переходом обучения на дистант из-за начала пандемии. И преподаватели далеко не все были готовы, и техники не хватало, и мощностей компьютерных сетей. Тем не менее почти половина студентов в прошлом учебном году учились с применением дистанционных образовательных программ, а почти 2% вообще весь год просидели на удаленке.

7.Интересно, что самой популярной платформой, предоставляющей курсы для дистанционной учебы, стало «Открытое образование». Но и собственные платформы Вышки и Финансового университета тоже вошли в топ.

8.Еще одна интересная и поучительная таблица показывает сколько выпускников вузов 2017-2019 годов сейчас работают по специальности. Советую ее внимательно рассмотреть абитуриентам-2022.

Те, чья специальность связана с информатикой, почти поголовно (80%) работают в соответствии с квалификацией, прописанной в дипломе. А вот те, кто выбрал естественно-научное направление, не смогли или не захотели найти работу по специальности. В целом же картина вполне приличная - почти 70% вузовских выпускников работают по специальности. А, значит, вложения в обучение ребят были не напрасны и время от времени возникающие разговоры о возвращении распределения не обоснованы. И в советское время, несмотря на жесткую систему распределения тоже далеко не все доезжали по назначенных им предприятий.

Да и не должны все работать обязательно по специальности. Историк, который пришел экскурсоводом в краеведческий музей, работает по специальности?

9.Важные изменения для родителей абитуриентов. С каждым годом сокращается количество студентов, которые деньги на учебу достают из карманов пап и мам (образовательные кредиты тоже берут, но количество таких ребят незначительно и на общее правило не влияет). 10 лет назад платников было существенно больше, чем бюджетников. Понятно почему: с одной стороны, количество бюджетных мест было меньше, чем сейчас, а количество выпускников – больше. Плюс народ побаивался ЕГЭ и поступал гарантированно на платное, куда брали и с тройками (разве откажется вуз от денег?)

Последние три года государство добавляет бюджетные места, прежде всего в региональных вузах. И существенно – за три последних года почти 50 тысяч.

С другой, количество выпускников школ, которые хотят поступать в университеты, сокращается. Уже больше 50% девятиклассников поступают в колледжи и только 7-12% из них потом идут в вузы.

Впрочем, в престижные вузы на престижные специальности конкуренция платников остается и это дало возможность таким университетам существенно поднять в этом году плату за обучение. (Два предыдущих года действовал мораторий на рост цен). При этом стоимость обучения в государственных вузах с 2000 года выросла в 10 раз.

Так что напоследок хорошая новость не только для юных Татьян: и в следующем учебном году количество бюджетных мест прибавится и теоретически шанс поступить в университет возрастет. А вот практически все зависит от вас – куда вы решите поступить.

ОбразованиеНеформат: Колумнисты