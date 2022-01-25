День студента: больше всего учатся на юристов и экономистов, а устраиваются по специальности чаще айтишники

Интересно, что самой популярной платформой, предоставляющей курсы для дистанционной учебы, стало «Открытое образование». Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

«Статистика знает все», - утверждали Ильф и Петров в своем знаменитом и, как сейчас сказали бы молодые люди, олдскульном романе «Двенадцать стульев». Тем не менее это так.

533-страничный сборник «Индикаторы образования: 2022», составленный по материалам НИУ ВШЭ, Минобрнауки, Минпросвещения России и Росстатом, который будет полностью опубликован в конце недели, знает обо всем, что касается обучения в нашей стране. Как раз в Татьянин день стоит привести некоторые поучительные данные.

1.У нас учится почти 40 миллионов человек. Почти каждый третий, если включить даже младенцев. Пожилые люди тоже, кстати, проявляют пытливость и садятся за парты университетов.

Больше все, конечно, учатся в школе – почти 17 миллионов. Есть тут некоторая прибавка по сравнению с прежними годами, потому что выбираемся из демографической ямы. Вот тут как раз и подоспела программа строительства новых школ.

В детские садики ходят 7,4 млн малышей.

В колледжах и техникумах занимаются больше 3 миллионов (это и юные студенты, и те, кто получают дополнительную квалификацию, переучиваются или осваивают смежные профессии).

Ну и важная в День студента цифра – в вузах у нас больше 4 миллионов бакалавров, магистров и поступивших на специалитет.

2.А вот дальше уже интереснее. Как ни стараются образовательные политики и чиновники сагитировать поступать на технические и естественно-научные специальности, народ продолжает осаждать экономические и юридические вузы. Количество бюджетных мест в них сократили, насколько это возможно. Но люди выкладывают свои кровные.

Итак: на инженерное дело, технологии и технические науки поступали 28,4% абитуриентов, а на науки в сфере экономики, управления и юриспруденции – 34,8%. Ну что с ними, менеджерами, делать?

3.Не очень активно идет молодежь и преподавать в вузы, заниматься в них исследовательской работой. Ученых до 35 лет у нас 13,5%, а преподавателей старше 60 лет почти 30%. Постепенно картина меняется. Прежде и вовсе молодого препода в вузовских аудиториях на сыщешь. Разве что в ведущих вузах. Но 13% молодежи все-таки мало (с наукой академической, кстати, у нас дела получше – тут до 35 лет больше 20%, и, кстати, молодых людей стали активно нанимать предприятия, которые проводят собственные исследования).

4.И в стык с этим другая интересная таблица: все больше молодых, окончив бакалавриат или магистратуру, продолжают обучение в аспирантуре, ординатуре или поступают стажерами. Рост не очень большей по сравнению с тем, кто происходило лет пятнадцать назад. Но он есть. А если учесть, что количество выпускников вузов сокращается (здесь еще видны последствия демографической ямы), то тенденция хорошая. Не спугнуть бы. Тем более, что сейчас условия в аспирантуре ужесточились и нужно писать научные работы.

5. Я уже несколько раз рассказывал, что по подсчетам ученых, будет расти средняя продолжительность обучения, которое предстоит молодым людям. Те, кому сейчас 6 лет от роду, будут в среднем грызть гранит науки 16 лет. 11 лет – в школе или колледже, и минимум 4 - 5 лет в вузе.

6.Вернемся к студенческой жизни. В прошлом году Минобрнауки самокритично докладывало о проблемах с переходом обучения на дистант из-за начала пандемии. И преподаватели далеко не все были готовы, и техники не хватало, и мощностей компьютерных сетей. Тем не менее почти половина студентов в прошлом учебном году учились с применением дистанционных образовательных программ, а почти 2% вообще весь год просидели на удаленке.

7.Интересно, что самой популярной платформой, предоставляющей курсы для дистанционной учебы, стало «Открытое образование». Но и собственные платформы Вышки и Финансового университета тоже вошли в топ.

8.Еще одна интересная и поучительная таблица показывает сколько выпускников вузов 2017-2019 годов сейчас работают по специальности. Советую ее внимательно рассмотреть абитуриентам-2022.

Те, чья специальность связана с информатикой, почти поголовно (80%) работают в соответствии с квалификацией, прописанной в дипломе. А вот те, кто выбрал естественно-научное направление, не смогли или не захотели найти работу по специальности. В целом же картина вполне приличная - почти 70% вузовских выпускников работают по специальности. А, значит, вложения в обучение ребят были не напрасны и время от времени возникающие разговоры о возвращении распределения не обоснованы. И в советское время, несмотря на жесткую систему распределения тоже далеко не все доезжали по назначенных им предприятий.

Да и не должны все работать обязательно по специальности. Историк, который пришел экскурсоводом в краеведческий музей, работает по специальности?

9.Важные изменения для родителей абитуриентов. С каждым годом сокращается количество студентов, которые деньги на учебу достают из карманов пап и мам (образовательные кредиты тоже берут, но количество таких ребят незначительно и на общее правило не влияет). 10 лет назад платников было существенно больше, чем бюджетников. Понятно почему: с одной стороны, количество бюджетных мест было меньше, чем сейчас, а количество выпускников – больше. Плюс народ побаивался ЕГЭ и поступал гарантированно на платное, куда брали и с тройками (разве откажется вуз от денег?)

Последние три года государство добавляет бюджетные места, прежде всего в региональных вузах. И существенно – за три последних года почти 50 тысяч.

С другой, количество выпускников школ, которые хотят поступать в университеты, сокращается. Уже больше 50% девятиклассников поступают в колледжи и только 7-12% из них потом идут в вузы.

Впрочем, в престижные вузы на престижные специальности конкуренция платников остается и это дало возможность таким университетам существенно поднять в этом году плату за обучение. (Два предыдущих года действовал мораторий на рост цен). При этом стоимость обучения в государственных вузах с 2000 года выросла в 10 раз.

Так что напоследок хорошая новость не только для юных Татьян: и в следующем учебном году количество бюджетных мест прибавится и теоретически шанс поступить в университет возрастет. А вот практически все зависит от вас – куда вы решите поступить.