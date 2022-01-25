Полиция разыскивает человека, который связал и оставил умирать любовника после БДСМ-игр

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Несколько дней назад 52-летний водитель Сергей В.* уехал на дачу в Подмосковье и пропал. Мужчина предупредил жену Ирину*, что навестит их дачный домик в деревне Степаньково, проверит все ли там в порядке, почистит снег и останется переночевать на даче. По приезду Сергей сообщил супруге, что добрался и стал заниматься делами по дому. На следующий день женщина не смогла дозвониться мужу, но не придала этому значения, решив, что супруг весь в домашних делах. Однако и на третий день Сергей трубку не взял. Ирина запереживала и позвонила их соседу по даче, пенсионеру Ивану Петровичу*, которого попросила сходить и проверить все ли хорошо с Сережей.

Иван Петрович зашел на соседский участок, постучался в дверь, но никто не отозвался. Пенсионер обошел вокруг дома, заглянул в окно и увидел тело Сергея, висящее на веревке у лестницы. Иван Петрович сразу сообщил о страшной находке в полицию. Прибывшие на место оперативники взломали входную дверь. Помочь Сергею уже не представлялось возможным, мужчина скончался почти сутки назад. Однако полицейских заинтересовала другая важная деталь: 52-летний водитель Сергей был одет в женскую одежду, руки и ноги погибшего были связаны, а на его теле имелись следы, характерные для жестоких сексуальных игр.

«В одном из домов в деревне Степаньково было обнаружено тело 52-летнего водителя Сергея В* Мужчина был повешен на лестнице между первым и вторым этажами дачного дома. На теле мужчины были надеты зеленая женская блузка, черная с белым женская юбка и женские колготки телесного цвета. При осмотре тела была обнаружена металлическая прищепка, прикрепленная к левому соску мужчины. Руки и ноги Сергея были связаны за спиной веревкой. Порядок в доме нарушен не был, следов борьбы не зафиксировано», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

По одной из версий следствия, Сергей отдыхал на даче не один. Мужчина приехал в загородный дом со своим партнером. Любовники предавались БДСМ играм, но в процессе развлечений произошел несчастный случай и Сергей задохнулся. Его партнер испугался и сбежал с места происшествия. Так это или нет - предстоит установить следователям, когда они найдут друга погибшего мужчины.

В настоящее время полиция обследует место преступления и личные вещи мужчины в поисках улик, которые бы помогли установить личность таинственного возлюбленного, который может пролить свет на обстоятельства гибели Сергея.

*Имена и фамилии были изменены

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