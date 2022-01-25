Киберспорт в России больше не игрушка: рассказываем, почему в индустрию пришли большие деньги

Игрок команды VIRTUS.PRO по CS:GO Марэк «YEKINDAR» Галинскис. Фото: VIRTUS.PRO.

В России начали вкладывать большие деньги в киберспорт. На 2021 год пришелся расцвет индустрии в стране – российская команда Team Spirit выиграла самый престижный турнир по Dota 2, сорвав кассу в 18 млн долларов и погрузив в шок обывателей, а NaVi стали лучшими в чемпионате мира по CS:GO. Киберспортсмены своими победами просто заставили обратить на себя внимание общественности, встав на один уровень с атлетами из классических видов спорта. Теперь их поздравляет Владимир Путин, в вузах открывают профильные программы образования, а Министерство спорта разработало стандарты подготовки киберспортсменов.

Более того, в индустрию пришли именитые инвесторы. В начале этого года о всесторонней поддержке российского киберспорта объявила компания Winline. Букмекер стал главным партнером нашей самой титулованной команды Virtus.pro –«медведи» регулярно борются на крупных турнирах за самые высокие места. Финансовой помощью компании заручился также forZe eSports – старейший киберспортивный клуб России. Кроме того, Winline займется развитием индустрии в целом: поддержку получат организатор киберспортивных трансляций Maincast, сервис для непрофессиональных игроков CYBERSHOKE и турниры Epic Esports Events, которые освещает любимая у русскоязычных фанатов Dota 2 и CS:GO студия RuHub.

«Комсомолка» рассказывает, почему индустрия киберспорта в России заработала не только деньги, но славу и признание.

КОНКУРЕНЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И УСПЕХИ

В киберспорте множество дисциплин. Российские команды присутствуют практически в каждой из них: спортивном симуляторе (FIFA), многопользовательской онлайновой боевой арене (Dota 2, League of Legends), многопользовательской «стрелялке» (CS:GO), «королевской битве» (Fortnite, PUGB) и прочем. По традиции, российские ребята всегда входят минимум в список претендентов на призовые места.

Надо понимать, что отбор в команды жесткий – нужно не просто быть мастером своего дела и «откатать» несколько тысяч часов в своей дисциплине, но и подходить под игровой стиль клуба и быть, что называется, склонным к обучению. В киберспорте, как и в классическом спорте, большая текучка и бешеная конкуренция – молодые достаточно быстро вытесняют ветеранов. Но старички не в обиде – становятся легендами, уходят в сферу экспертов или блогеров.

Фото: EPIC ESPORT EVENTS.

При таких вводных создать коллектив победителей – задача не из простых, поэтому в 2021 году спрос на тренеров по киберспорту увеличился аж на 213%. Наставник определяется с планом тренировок, игровой моделью, отвечает за стратегии и тактики. Ментор сможет разрешить конфликты в команде и найти индивидуальный подход к каждому. Обычно именно такие сплоченные одной идеей коллективы и забирают весь куш.

Индустрия обладает богатой инфраструктурой. Помимо самих спортсменов и крупных соревнований здесь есть современные вещательные студии, турнирные операторы и свои «гранды» – большие клубы, которые содержат по несколько команд в каждой из дисциплин. Любой международный турнир – большое событие, освещаемое в профильных СМИ. Надо ли говорить, что зрителей у соревнований масса. Не секрет, что молодежь обожает видеоигры сильнее биатлона, футбола и хоккея.

К счастью, с успехами на соревнованиях у наших киберспортсменов полный порядок. Например, Virtus.pro входит в топ-5 команд на мировой арене по выигранным призовым деньгам за всю историю. Самой же грандиозной победой российского киберспорта стала виктория Team Spirit на юбилейном The International по Dota 2 в 2021 году. За финальной игрой следили более 1 млн российских болельщиков. О победе заговорили в ведущих СМИ, отдельную благодарность киберспортсмены получили от Владимира Путина, отметившего, что наша молодежь способна покорить любые вершины в новой спортивной реальности.

ПРИЗНАНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

Внимание президента и первых лиц страны – это лишь часть того признания, которое получил киберспорт в России. Вообще, РФ первой в мире назвала киберспорт официальным видом спорта. Это было в далеком 2001 году. Однако на деле к индустрии сперва относились со скепсисом и насмешками, обыватели за «дотой» и «контрой» не следили, а бизнес не видел в ней особой перспективы.

Ситуация кардинально меняется в конце 2010-х. Об успехах спортсменов заговорили во всей стране. Большой бизнес и государство увидели бешеную популярность и потенциал киберспорта. Как итог – в некоторых вузах появляются соответствующие образовательные программы, а чуть позже правительство объявляет о выделении 17,6 млрд рублей (половина – из федерального бюджета – прим. ред.) на финансирование образования в области киберспорта, разработки компьютерных игр и анализа данных. В Федерации компьютерного спорта России уже объявили о сотрудничестве с одним из самых известных спортивных вузов страны – НГУ физкультуры, спорта и здоровья имени Лесгафта.

Фото: VIRTUS.PRO.

Дальше – больше. В начале 2022 года Министерство спорта РФ удивило всех согласованием стандарта спортивной подготовки по киберспорту. Судя по документу, кибератлет должен уделять время не только физическим упражнениям, но и тактическим, техническим, теоретическим и психологическим. Для попадания в группу высшего мастерства необходимо будет пробежать три километра за 15 минут и, например, присесть 25 раз без остановки. Но главным являются не эти формальности – теперь в стране можно официально открывать секции по компьютерному спорту. Родителям придется искать больше аргументов, чтобы чадо выбрало пойти, условно, на карате, а не в компьютерный киберспортивный клуб.

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По прогнозам аналитиков, в конце 2021 года объем киберспортивного рынка в России составил 30 млн долларов, а к 2023 году он может вырасти до 100 млн долларов. Это неудивительно – индустрия постоянно развивается, порождая новые звезды, успехи и вовлекая в себя миллионы людей, для которых кибератлеты являются кумирами, а виртуальная реальность – вторым домом.

#Спорт, #Кибеспорт