На форуме "Армия" запланирован ежегодный конкурс "Дронбиатлон"

Беспилотный летательный аппарат Орион-Э на Международном форуме АРМИЯ-2021 в Конгрессно-выставочном центре Патриот . Фото: Иван МАКЕЕВ

- На протяжении семи лет форум "Армия" демонстрирует стабильно высокие показатели. Прошлогодний форум вызвал большой интерес широкой общественности - его площадки посетило более 1,7 миллиона человек. Важно, чтобы предстоящий форум "Армия-2022" прошел так же эффективно, - заявил во вторник заместитель министра обороны России генерал армии Павел Попов на заседании организационного комитета форума, состоявшегося в военном ведомстве.

Замминистра отметил, что к участию в форуме "Армия-2022" приглашено более 2,5 тысяч предприятий и организаций делегации и предприятия из 129 стран (национальные экспозиции в подмосковном парке "Патриот" сформирует Беларусь, Индия, Казахстан, Пакистан и Узбекистан) в том числе пилотажные группы Китая, ОАЭ и Южной Кореи, динамический показ форума предусматривает представление возможностей перспективных образцов авиатехники, а также выступление авиационных пилотажных групп и летчиков испытателей предприятий авиационной промышленности.

В прошлом году мероприятие собрало около 1,5 тысяч компаний, а также делегации 117 государств, 36 из которых - высокого уровня. На форуме было представлено свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения, продемонстрированы возможности современного вооружения, военной и специальной техники отечественных предприятий-производителей, а также из наличия министерства обороны.

По словам Попова, на "Армии-2021" было проведено более 200 научно-деловых мероприятий по вопросам обороны и защиты национальных интересов, подписано 45 государственных контрактов на сумму свыше 500 миллиарда рублей. Кроме того, в рамках форума президент России Владимир Путин провел церемонию закладки на ведущих верфях страны двух современных кораблей ближней морской зоны и четырех новых подводных лодок.

В рамках предстоящего форума будет проведен показ перспективных авиационных образцов вооружения, военной техники и беспилотных летательных аппаратов аэродромного базирования, а в рамках расширенной программы также запланирован ежегодный конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами "Дронбиатлон".

Одновременно с "Армия-2022" в парке "Патриот" пройдет конференция по международной безопасности. К началу ее проведения планируется ввести в эксплуатацию новый современный конгрессно-выставочный павильон общей площадью более 6 тысяч квадратных метров.