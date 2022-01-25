Ракетные комплексы "Ярс" меняют позиции

В Ивановской области начались учения РВСН с выводом ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дорогах Ивановской области замечены автономные пусковые установки мобильного ракетного комплекса "Ярс". Они вышли минувшей ночью из воинской части на маршруты боевого патрулирования. Не заметить такие маневры сложно: в учениях задействовано более 100 единиц техники и порядка 1000 военнослужащих.

- В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, - сообщает Минобороны России. .

В ведомстве отмечают, что боевые занятия проводятся в комплексе мероприятий по "обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами".

Учебные занятия не прекращаются и ночью: из самых приоритетных задач учений станет отработка широкого перечня вопросов по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в темное время суток.

- В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки.

Напомним, на днях замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что российская промышленность только в четвертом квартале прошлого года передала Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) 11 баллистических ракет "Ярс" и "Авангард". Современные ракеты с космической скоростью по неизвестной траектории могут гарантированно перебросить через океан за 5 минут 40 Хиросим.

В конце прошлого года начальник Генштаба России Валерий Герасимов прямо предупредил иностранных атташе, что в нашей армии проходит массовое перевооружение ракетных войск на комплексы "Ярс", приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса "Авангард", продолжается модернизация стратегических ракетоносцев авиационных стратегических ядерных сил, обеспечивающая применение ими современных высокоточных ракет большой дальности.

- Ядерная триада России обеспечивает решение задач сдерживания потенциального противника, в готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил, - подчеркнул Герасимов.

Такое глобальное перевооружение по данным Минобороны России вызвано "расширением масштабов терроризма, экономическим спадом на фоне COVID-19, увеличением военной активности учений НАТО у российских границ, размещением ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (создание атомного подводного флота Австралии и совместного блока с США и Великобританией).

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