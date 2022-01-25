Геннадий Онищенко: 70 процентов привитых в России от ковида? Это - не достижение. Мы опоздали на полгода. Надо наверстывать

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

-... Геннадий Григорьевич, из уст министра здравоохранения прозвучала цифра: вакцинировано 70% взрослого населения России.

- Информация оптимистическая, но запоздала как минимум на полгода. Надо было бы как минимум на полгода раньше достигать этого показателя. Ну, что есть, то есть. Поэтому останавливаться не надо, надо идти дальше. Сейчас идет рост «Омикрона», хоть и легкого (ковида), но все равно умалять его опасность не надо.

- Еще вот такая цифра прозвучала, что среди зараженных «Омикроном» 15% детей.

- Еще недавно звучала цифра 4%, сейчас (процент заболевших детей) нарастает. То есть «Омикрон» кроме своей вирулентности (заразности) предпочтение отдает младшим возрастным группам населения, в том числе - детям. И в данном случае есть проблема. У нас сейчас начинает поступать «Спутник М», вакцина, которой будем прививать ребят с 12 лет, а в случае с «Омикроном» речь идет о больных детях более раннего возраста, не только начальной школы, но и даже детей дошкольников. А у нас пока есть возможность защищать взрослое население специфическими, неспецифическими методами, а более молодое поколение – только неспецификой.

- А можете расшифровать?

- Неспецифика – это маски, дистанция, режим гигиены рук, поскольку элементарный фактор тоже не исключается при передаче данного заболевания. Акцент смещается в сторону сберегающего здоровье поведения каждого из нас. И наших детей, за которых мы несем ответственность.

- Сейчас Москва почему-то «подпрыгнула» аж до 19 тысяч зараженных ковидом в сутки…

- Давайте не будем такими вульгаризмами пользоваться. Это было спрогнозировано, это было понятно еще в первой декаде января, когда вернувшиеся в первые дни января с рождественских праздников Европа и Северная Америка начали показывать небывалый до этого рост заболеваемости. У нас «Омикрон» идет с опозданием – наши аналогичные «каникулы» прошли позже. Я прошу не расслабляться разговорами о более легком течении (болезни), а относиться к этому более ответственно, чем мы это делали раньше. И тогда все будет хорошо.

- А как еще более ответственно?

- Носить маски, соблюдать «ручной» режим, а не разглагольствовать на тему «работает или не работает маска». Сказали носить - значит, надо носить, сказали соблюдать социальную дистанцию - значит, ее нужно соблюдать. Нужно сейчас (и об этом уже премьер говорил не раз) по возможности, не останавливая производство, максимальное число людей перевести на дистанционный режим работы. Что касается чиновников, что касается всякого рода офисов, для них это очень выполнимая мера. Нечего гонять людей в общественном транспорте утром и вечером на работу, посадите дома, дайте ему компьютер и пусть делает свою работу,

- И школьников сейчас на «удаленку» в Москве перевели.

- Пока не надо.

- Уже перевели.

- Кстати, их переводят по тому режиму, по которому мы работаем с гриппом.

- То есть?

- Появился в классе больной ребенок – весь класс уходит на карантин. Появилось в школе 5-6 классов, где зарегистрировано заболевание, значит, вся школа уходит на карантин. Но, опять же, чохом всё закрывать только потому, что не хочется кому-то брать на себя ответственность за разработку разумных мер, этого делать не надо. Мы уже поэкспериментировали с экономикой всласть, она у нас остановилась, мы получили минус в 2020 году, сейчас уже итоги 2021-го подводим, и здесь тоже не очень всё будет хорошо. Поэтому надо думать о будущем и в то же время не делать необоснованных жертв в настоящем. Вот как бы я посоветовал.

- Если мы прислушаемся к советам доктора Онищенко…

- Вы не прислушивайтесь, а выполняйте. Уже третий год «прислушиваемся».

- Если мы будем прислушиваться и выполнять, когда эта беда отступит?

- Май этого года. Я не отступаю от этого. Если все будут продолжать прививки. Министр одного слова не сказал в своей фразе: мы достигли ВСЕГО ЛИШЬ 70-процентного уровня. Вот это было бы объективно. А не с придыханием сообщать цифру 70, которая должна была быть получена давно уже.

- Спасибо вам, товарищ академик.

- Не за что. Вот смотри, сейчас мне положили на стол донесение китайского Минздрава. В мире за сутки 7785 умерших (от ковида). Но при этом (этот вот расслабляющий показатель) летальность составила 1,58%. Когда умирали 3-4 тысячи (человек в сутки), уровень летальности был 2,4%, выше практически на целый пункт, а сейчас – 1,58%. То есть число больных растет, число умерших в абсолютных цифрах увеличено (как я уже сказал, 7785 случаев), но при этом (процентный) показатель –расслабляющий, всего 1,58. Чтобы вы понимали, как цифры могут наводить тень на плетень, приведу пример:вчера (24 января) показатель был 1,62, умерли 5661 человек, сегодня (25-го января) умерли 7785 человек, больше чем на 2 тысячи, но показатель летальности составил 1,58%. И все цифры правильные.

- Но не очень ободряющие…

- Поэтому я призываю, я заклинаю, я требую, я прошу: прививайтесь, ревакцинируйтесь, соблюдайте неспецифические меры защиты, переводите людей на удаленный режим там, где это можно без ущерба для производства (а может, даже и производительность повысится, если человек не будет два часа терять на поездку с работы домой). И все у нас будет хорошо.