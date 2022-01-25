Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев: Украинцы встретят цветами любую армию, которая наведет порядок

Бывший депутат Рады Царев заявил, что Украине следует решить вопрос с Донбассом мирно Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧЕГО ВЫ БОИТЕСЬ САНКЦИЙ?

- Олег Анатольевич, вы долго жили на Украине, потом были в Донбассе, сейчас в Крыму. Что там люди говорят про «вторжение на Украину»?

- В Крыму люди настолько привыкли, что они в России, что события в Украине их не очень волнуют. Некое: «Там что-то происходит. Интересно. Ну-ну».

Донбасс делится на тех, кто живет по рефрену «лишь бы не было войны» и тех, кто говорит, что «лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Давайте хоть войну, давайте что-то делать, чем так жить сколько лет».

А на Украине все на нервах: они постоянно слышат о войне. Мне вот тоже звонят: «Олег, ты всегда в курсе, расскажи, будет ли война?»

- Надо ли России, наконец, снять для себя «угрозу» Украины, которая рвется в НАТО и постоянно держит нож у горла Крыма и Донбасса?

- Да, возможно, но это будет гораздо сложнее, чем в 2014 году. Сейчас все по-другому. И чем дальше откладывать решение этого вопроса, тем будет хуже и больнее. Это как беременность – само не рассосется.

- Но в случае войны Россия почти автоматически получит санкции. Тот же газопровод «Северный поток-2» не дадут запустить.

- Даже немцы сказали, что «Северный поток» не касается событий на Украине. А если бы и касался? На Украине же есть готовая трубопроводная система «Помары - Ужгород». Если поставить туда новые насосы, пропускная способность вырастет в 4 раза. Тогда и без «Северного потока» можно обойтись, и без «Южного». Европе столько газа просто не нужно. Пусть отключают и получают газ через Украину. Но уже новую Украину.

В любом случае, война – это серьезное геополитическое решение. Оно ударит по россиянам. Поэтому когда Путина недавно (на «Валдайском клубе». - Ред.) спросили: «Что делать с Украиной?» Он искренне сказал: «Я не знаю».

ЗЕЛЕНСКИЙ МОЖЕТ НАЧУДИТЬ

- Какие еще варианты, кроме войны?

- Можно сделать то, что, очевидно, минимально по затратам и по рискам. Противостоянию с Украиной — восьмой год. Киев считает русских оккупантами и агрессорами, он, якобы, ведет с Россией войну. Но! За последний год импорт из России в Украину вырос на 20%, а экспорт - на 10%. Лукашенко, с атомной станции, построенной Россией, поставляет Украине энергию. А Украина отключила воду и электричество Крыму... Да если Россия закроет Керченский пролив, две трети украинского импорта остановится. Металл не смогут возить, аграрные грузы. Крика будет до неба! И вот тогда можно торговаться: если обстреляете Донецк – закроем на неделю Керченский пролив. Еще раз обстреляете — закроем на месяц.

- А как же люди?

- Мне пишут украинцы: «Черт возьми, сделайте что-нибудь. Мы тут перетерпим, посидим в холоде. Но, может, после этого что-то изменится в нашей стране».

- Может, Украине самой нужна эта война?

- Самое простое для них – пожать руку России и мирно решить вопрос с Донбассом, чтобы там поняли, что Украина - это мать, а не мачеха.

Но не Украина принимает решения, что делать, а отдельные группы элит и их внешние кураторы.

- Но последнее слово за президентом?

- Ситуация у команды Зеленского - не ахти. Я как-то сравнил его положение с «дорогой разочарований» Ющенко. Мне позвонили друзья: «Олег, все гораздо хуже. Ему надо очень постараться, чтобы закончить, как Ющенко». Он стольких людей обидел, столько законов нарушил… А когда человек загнан в угол, он способен на безрассудные поступки. Зеленский может пойти на провокацию в Донбассе.

ПУТИН И БАЙДЕН ДАВНО ДОГОВОРИЛИСЬ

- Именно для этого Запад поднимает ставки?

- Давайте проследим, что происходит. В Москву приезжал глава ЦРУ и был встречен очень хорошо. Патрушев, кажется, тогда заявил, что у нас с ЦРУ партнерские, чуть ли не дружеские отношения. После этого Путин дает поручение Лаврову подготовить требования к Западу.

- То есть, могут быть некие договоренности, а военная истерия, которую мы видим — лишь дымовая завеса?

- В США сложная ситуация: после позорного бегства из Афганистана у Байдена рекордное падения рейтинга, ему нужны внешнеполитические победы. Остановка войны на Украине – это победа. А чтобы цена этой победы была максимально большой, надо поднять градус так, чтобы люди считали: Байден-то молодец, запугал Россию, остановил Путина.

ВРЕМЯ ПЕРЕПИСЫВАТЬ «ЯЛТУ»

- А что Россия могла попросить у Байдена взамен?

- Чтобы Украину не брали в НАТО. Для Запада это даже хорошо – никакой ответственности за Украину, зато можно использовать ее, как хочешь. Это как женщина, с которой можно не расписываться.

- А почему мы настаиваем, чтобы наши условия были выполнены немедленно?

- Запад столько раз нас обманывал, что есть риск. Байден получит свой гешефт, но не выполнит обещание. И, судя по всему, ситуация на грани — могут соскочить.

- Есть мнение, что Россия хочет «вторую Ялту» (переговоры Сталина, Рузвельта и Черчилля в Ялте, где они определили будущее Европы и мира. - Ред.), чтоб обнулить итоги Холодной войны и провести новую линию разграничения.

- Это было бы логично и правильно. Одно дело - Советский Союз, который проиграл в Холодной войне. Другое — нынешняя Россия. Страна поднялась с колен, Ее Вооруженные силы сегодня – это совершенный институт. Еще окреп Китай. А США, наоборот, ослабли. Было бы логично сесть и передоговориться. Но говорить с Западом можно только с позиции силы.

ЗАПАД ЛЮБУЮ АРМИЮ ВСТРЕТИТ ЦВЕТАМИ

- Какая роль Белоруссии в этом конфликте?

- Я с уважением отношусь к Батьке, но он же видит это противостояние, а продолжает зарабатывать деньги на поставках энергии в Украину. Настоящий политик должен из двух категорий (власть и деньги) всегда выбирать власть.

- В военном плане поможет?

- А надо? Радикально против России в Украине очень мало народа. Да и они так устали, что будут кричать «Ура!» любому, кто наведет порядок. На востоке россиян и вовсе будут встречать с цветами.

- А запад Украины?

- Там любую армию встречают цветами! Кто у нас занимает самые русофобские позиции? Бывшие комсомольцы и коммунисты. Поверьте мне, они локтями так будут толкаться, что окажутся первыми среди русофилов.

- Если война начнется, как она будет протекать?

- Вот это, уверен, будет легко и просто. А вы думаете, только я так считаю? Они сами так считают. Почему США и Британия проводят в Украине курсы по партизанской войне? А Киевские власти раздают оружие? Потому что они понимают: регулярная армия рассыплется моментально. Как было в Мариуполе в 2014-м. Когда услышали, что идет ополчение, всё бросили и оставили абсолютно пустой город. Когда начинают бежать, бегут все. Хаос и паника. Главное – ввести бесполетную зону над Украиной, чтобы все эти воры, проходимцы, у которых руки в крови, не успели сбежать.

- Так будет война или нет?

- Если вопрос с Украиной не решать, рано или поздно война будет.