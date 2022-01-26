Подлый шпион или доблестный разведчик: 60 лет спустя роль Олега Пеньковского в Карибском кризисе остается предметом споров

Когда Олега Пеньковского заподозрили в предательстве, многие возмутились: не может быть, чтобы советский полковник, герой войны был предателем! Фото: wikimedia.org

Начало 1960-х годов ознаменовалось громкими историями предательств: Попов, Пеньковский, Поляков (последний, правда, был разоблачен только в 1980-х). Эта бесславная троица - кадровые советские разведчики, прошедшие Великую Отечественную войну и сделавшие блестящую карьеру - оказались в числе изменников Родины. Они снабжали секретными сведениями разведки США и Англии. Но их судьба была предрешена: каждого ждали арест и расстрел. На Радио «Комсомольская правда» вышел спецпроект о судьбе Пеньковского. Это его текстовая версия.

ПУТЬ ГЕРОЯ

Олегу Пеньковскому было 22 года, когда началась Великая Отечественная война. Юноша храбро сражался, хорошо разбирался в пехотных делах, командовал истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой.

Война не пощадила талантливого юного командира. Пеньковский был дважды ранен. Первое ранение оказалось очень тяжелым. Врачи вынесли приговор: офицер останется инвалидом, - была серьезно повреждена часть головы и челюсть. Но юноша выжил, восстановился. Победу он встречал в качестве адъютанта маршала Сергея Варенцова. Вся грудь в орденах и медалях. Заслужил.

По окончанию войны Пеньковский продолжил военную карьеру, уже к 30 годам получил звание полковника. В 1953 году офицер поступил на службу в ГРУ и через три года был направлен в качестве старшего помощника военного атташе при посольстве СССР в Турции. Именно в тот момент проявилась иная сущность героя.

Как высокопоставленный сотрудник ГРУ, Пеньковский имел доступ к государственным тайнам. Фото: wikimedia.org

СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДАТЕЛЯ

- По-моему, его падение началось с Турции, - полагает автор книг о разведчиках, заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов. - Туда он был назначен сначала зам руководителя резидентуры, а потом сам стал резидентом. Тогда выяснилось, что это – человек довольно мелочный, жадный, ради денег готовый на риск. В конце 1950-х годов для советского человека, находящегося за границей, попытка продать или обменять на рынке какие-то вещи, допустим, водку, считалось страшным преступлением. И за это можно было получить и партийный выговор, и из партии вылететь.

Но Пеньковский оказался алчным и бесстрашным. Он был фактически пойман за руку на рынке, где пытался сбыть ювелирные украшения. Из этой ситуации он решил выкарабкиваться не менее подло.

- Он начал стучать на своих коллег по резидентуре ГРУ, - продолжает Долгополов. - Хотя задача Пеньковского была иная: вербовать людей. Но с этим у него были сложности. Довольно быстро его отозвали в Москву под предлогом слабого здоровья и контузии, после чего Пеньковский был отстранен от работы в ГРУ. Это был огромный удар не только по самолюбию, но и по всему человеческому существованию, по карьере.

Паспорт Олега Пеньковского Фото: wikimedia.org

ТАЙНИКИ В СЕРДЦЕ МОСКВЫ

Существуют разные версии, как Пеньковский связался с американской разведкой. Чаще всего встречается следующая:

- Находясь в Москве, он попытался вступить в контакт с американскими студентами-туристами и попросил их передать его установочные данные в американское посольство, - рассказывает Николай Долгополов. - Неизвестно, передали ли они эти сведения. Так или иначе Пеньковскому удалось выйти на американцев, и те с благодарностью приняли его предложение, дав ему псевдонимы «Янг», «Алекс», «Герой».

Работая в Госкомитете по науке и технике, Пеньковский имел доступ к огромному массиву секретных материалов, делая их достоянием ЦРУ. Передача микропленок, сделанных на портативную фотокамеру «Минокс» (чудо-техники полученное от американцев), копии секретных сведений происходила как в Москве (в специально оборудованных тайниках в самом центре столицы), так и во время зарубежных поездок Пеньковского.

- Пеньковский трижды выезжал за границу, и за это время он передавал данные по стратегическим планам Советского Союза, личному составу, раскрывал имена, фамилии, должности людей, которые работали в ГРУ и в Службе внешней разведки (тогда – Первом главном управлении). Он раскрыл более 500 человек, - добавил Долгополов.

МОЛОДАЯ МАТЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Доподлинно неизвестно, кто помог вычислить Пеньковского. По одной из версий, на его след навел один из завербованных СССР агентов ЦРУ. Ровно 60 лет назад, в январе 1962 года было решено взять Пеньковского в разработку. За ним была установлена постоянная слежка, в том числе, с использованием камер. Специально для этого к его квартире был проложен кабель по дну Москвы-реки. В общей сложности слежка длилась 10 месяцев.

Тогда Пеньковского дважды засекли на встречах с женой британского дипломата Анной Чизхолм. Она, как и ее супруг, являлись сотрудниками МИ-6. Будучи молодой мамой, Чизхолм встречалась со своими агентами во время прогулок с ребенком.

- Летом 1962-го Пеньковский выехал в Париж, где передал Винну пакет с отснятыми пленками. В них содержалось руководство по установке баллистических ракет на Кубе в рамках операции «Анадырь». А в сентябре американцы пустили над Кубой самолет-разведчик У-2, который установил районы, где СССР монтирует эти ракеты, - заметил историк спецслужб Андрей Ведяев.

На суде раскрытый агент Запада (справа) вел себя спокойно и уверенно. По отзывам очевидцев, объявление о высшей мере наказания стало для него полнейшей неожиданностью. Фото: YouTube

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

Когда Олега Пеньковского заподозрили в предательстве, многие возмутились: не может быть, чтобы советский полковник, герой войны был предателем! Да еще и благочестивый семьянин, у которого жена, двое детей и тесть генерал армии.

Когда же доказательства вины сотрудника ГРУ были собраны, Пеньковский был арестован работниками КГБ. Это произошло 22 октября 1962 года, в день начала блокады Кубы. Уже на втором часу допроса он сознался во всех злодеяниях, а свой поступок объяснял просто: он хотел избежать войны.

Процесс над Пеньковским был быстрый, он передал огромное количество сверхсекретной информации. Фото: wikimedia.org

- Ему говорят: «Как ты хотел избежать войны, когда выдал секретные данные, что 40 советских ракет находятся на Кубе? Ты понимаешь, что там могло произойти?» Пеньковский ссылался, что, наоборот, он руководствовался желанием предотвратить ядерную войну. Но имеются доказательства, что он предлагал планы бомбардировок крупных атомных городов СССР, в том числе Москвы и Ленинграда, - рассказывает Николай Долгополов.

Вещдоки: три устройства, похожие на современные диктофоны, - это шпионские мини-камеры «Минокс», которые Пеньковский получил от своих английских кураторов. Под пачку сигарет был замаскирован тайник. Фото: РИА Новости

- Процесс над Пеньковским был быстрый, он передал огромное количество сверхсекретной информации. Фактически привел к эскалации Карибского кризиса и подставил Советский Союз, то есть, выдал Западу информацию о всем нашем ядерном потенциале, - добавляет Андрей Ведяев. - Как предатель он был расстрелян в Бутырской тюрьме в мае 1963-го.

Многие до сих гадают, что толкнуло Пеньковского на предательство. Были сведения, что он готовился бежать на Запад. Британцы обещали ему солидную военную должность и почетную пенсию.

- Конечно, честолюбие, смесь неуемных амбиций и честолюбия с какой-то неудовлетворенностью, которая намечалась в Советском Союзе, - полагает Ведяев. - Во время вербовки в Лондоне Пеньковскому было предложено: после выполнения миссии ему будет полагаться работа либо в Англии, либо в США, и он выбрал Англию и присягнул на службу Ее Величеству королеве Елизавете.

Впрочем, многие эксперты до сих пор считают, что Пеньковский вел с западными разведками двойную игру и выдавал им только те секреты, которые шли на пользу Союзу. А показательный судебный процесс над ним был лишь частью борьбы КГБ и ГРУ за влияние в государстве. По всей видимости, полностью все подробности этой громкой истории никогда не станут достоянием общественности.