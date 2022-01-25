Продюсер топовых блогеров: «В месяц заработок тиктокеров может достигать 1 миллиона рублей. Они умеют кайфовать, в отличие от советских людей»

Популярный предприниматель Ярослав Андреев объяснил, как устроена внутренняя кухня тиктокеров и за что им платят столько денег Фото: www.youtube.com

Устойчивым трендом последних пяти лет стал рост интереса к интернет-блогерам любого посола: инстаграм, Тик-Ток, Youtube. Совсем юные (и не только) люди ежедневно презентуют себя, продавая как бы непосредственность и самобытность, и получают за это сотни миллионов рублей. Так сформировался новый класс внезапных миллионеров, которые могут позволить себе почти все, что угодно: от дорогущих иномарок до квартир в элитных ЖК и группы «Любэ» на день рождения. Один из кукловодов этой загадочной и популярной сферы

Эльф-торговец (в миру Ярослав Андреев, раскрутивший Little Big и вездесущего Даню Милохина и создавший Тик-Ток-дом Dream Team, где блогеры живут и «пилят контент») объяснил Ксении Собчак, как это работает и почему востребовано у живых людей.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО БЛОГЕРОВ

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Продюсерского контракта у меня нет ни с кем, все имена принадлежат ребятам (Даня Милохин, Дима Масленников и другие топовые блогеры с миллионами подписчиков). Я представляю их интересы в определенных пропорциях. Я получаю долю с доходов — меньше половины. Есть блогер, к которому приходит реклама (на миллионы рублей), наше агентство берет этот тендер, и я получаю с этого процент. Менеджеры работают не только на входящие звонки. Если я что-то ворую (как было с клипом «Би-2», сильно напоминающем клип Дани Милохина), то я делаю это открыто. Договариваюсь и говорю: «Ребят, я украл идею!».

Эльф-торговец (в миру Ярослав Андреев, раскрутивший Little Big и вездесущего Даню Милохина и создавший Тик-Ток-дом Dream Team, где блогеры живут и «пилят контент») объяснил Ксении Собчак, как это работает и почему востребовано у живых людей. Фото: www.youtube.com

ПРО ЗАРАБОТКИ ТИКТОКЕРОВ

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«В месяц они зарабатывают от сотен тысяч рублей до миллиона рублей. И даже больше может быть. В идеале на личном аккаунте за эти деньги они должны выпускать по 5 роликов в день. Хотя бы 1 ролик в день в Тик-Токе. Это рекомендации».

ПРО ФЕНОМЕН ДАНИ МИЛОХИНА

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Есть рестораны высокой кухни, а есть фаст-фуд: пицца, доширак, Макдональдс. И вот у людей должен быть выбор: вот хорошо, а вот плохо (продюсер намекает, что успех Милохина в том, что это так плохо, что уже хорошо — Авт.). С ним было сложно найти связь. Это действительно избитый жизнью и детдомом ребенок, который никому не доверял. Почему у нас получилось? Мы хотим веселиться, кайфовать и получать удовольствие от жизни. Чего не умеет поколение советских людей. У них есть «партия сказала — мы сделали». Мы не пытаемся делать музыку или искусство, но нам весело! Милохин не принадлежит мне по контракту. У нас агентский договор. Если завтра Даня завтра придет и скажет: «Ярослав, я хотел бы уйти», это повредит моему бизнесу — я дал Дане очень много — но мне лучше будет отпустить его. А не сидеть и забирать имя, как бы не хотелось».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Илья зовет мамой, а от Дани полный игнор»: Мама Дани Милохина рассказала, как живет спустя год после встречи со знаменитыми сыновьями

Мать Дани Милохина попросила прощения у сына (подробнее)

«Милохин – адепт примитивной речи. У Ивлеевой обилие речевых ошибок. Бузова говорит чисто»: Эксперт оценил речь и грамотность кумиров молодежи

Речевой тренер объяснил, что представляют из себя пять самых обсуждаемых персон в шоу-бизнесе без прикрытия помощников (подробнее)